Empfängnisverhütung und Schwangerschaft bei Jugendlichen

Alle Verhütungsmaßnahmen, die von Erwachsenen angewendet werden, können auch von Jugendlichen verwendet werden. Das häufigste Hindernis ist jedoch der Zugang zu Verhütungsmitteln und die korrekte und konsequente Anwendung. Kondome für Männer sind zwar die am häufigsten verwendete Form der vorübergehende Verhütung (die Tubenligatur ist insgesamt die häufigste Form der Verhütung), aber herrschen immer noch viele Vorurteile vor, die verhindern, dass sie konsequent angewendet werden. Beispielsweise denken Jugendliche möglicherweise, dass sich Kondome negativ auf die Lust auswirken würden. Manche Jugendliche fühlen sich möglicherweise nicht wohl dabei, mit ihrem Sexualpartner über die Verwendung eines Kondoms zu sprechen oder darauf zu bestehen, dass er beim vaginalen oder analen Geschlechtsverkehr Kondome verwendet. Mädchen im Jugendalter können vergessen, die Antibabypille täglich einzunehmen, oder brechen die Einnahme sogar ganz ab, ohne auf eine andere Art der Verhütung umzusteigen. Dauerhaftere Verhütungsformen, wie etwa Spirale/Intrauterinpessar (IUP), mindestens 3 Monate wirksame Hormonspritzen oder Implantate unter der Haut, die sogar mehrere Jahre lang wirksam sein können, wären gute Optionen für heranwachsende Mädchen.

Jugendliche sollten von einer medizinischen Fachkraft über Verhütung und sichere Sexualpraktiken zur Vorbeugung von sexuell übertragbaren Infektionen beraten werden. Einige Schulen und öffentliche Gesundheitsorganisationen bieten ebenfalls eine Beratung, verschiedene Arten von Verhütungsmitteln oder beides an. Die meisten Jugendlichen können von einem Allgemein- oder Facharzt Verhüttungsmittel erhalten. In den Vereinigten Staaten hat jeder Bundesstaat andere Gesetze in Bezug auf den Datenschutz für Jugendliche, die diese Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen.