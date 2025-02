Vor der Geburt: Ultraschalluntersuchung

Nach der Geburt: ärztliche Untersuchung, mit Messen des Kopfumfangs, und gelegentlich eine Magnetresonanztomografie (MRT)

Genetische Untersuchung

Vor der Geburt wird eine Makrozephalie manchmal anhand einer routinemäßigen pränatalen Ultraschalluntersuchung zum Ende des zweiten Trimesters oder zu Anfang des dritten Trimesters entdeckt.

Nach der Geburt wird der Kopfumfang eines Kindes (Messung des Kopfes an der breitesten Stelle) bei Vorsorgeuntersuchungen gemessen. Eine Makrozephalie wird diagnostiziert, wenn der Kopfumfang deutlich größer als der Normalbereich für Kinder gleichen Geschlechts, Alters und der gleichen ethnischen Gruppe in der Region ist, in der das Baby lebt. Bei der Diagnose beziehen die Ärzte auch den Kopfumfang der Eltern und Großeltern des Säuglings mit ein, weil leicht größere Kopfumfänge vererbbar sind.

Wenn eine Makrozephalie vorliegt, führt der Arzt in der Regel eine MRT des Gehirns durch, um nach Auffälligkeiten zu suchen. Die Ärzte untersuchen das Neugeborene sowie die Eltern auch auf mögliche Ursachen der Makrozephalie und testen sie anschließend auf alle vermuteten Ursachen. Manchmal können Blutuntersuchungen vorgenommen werden, um die Ursache besser bestimmen zu können.

Ein Baby mit diesem Geburtsfehler kann von einem Genetiker untersucht werden. Ein Genetiker ist ein Arzt, der auf Genetik spezialisiert ist (Genforschung und wie bestimmte Merkmale oder Eigenschaften von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden). Es können Gentests an einer Blutprobe des Babys durchgeführt werden, um nach Chromosomen- und Genanomalien zu suchen. Mit diesen Tests kann festgestellt werden, ob eine bestimmte genetische Störung die Ursache ist und andere Ursachen ausgeschlossen werden können.