disloziertes Knie

Das Knie kann von Geburt an verrenkt (disloziert) sein.

Fehlbildungen, auch als Geburtsfehler bezeichnet, sind physische Anomalien, die bereits vor der Geburt eines Kindes entstehen. „Angeboren“ (kongenital) bedeutet „bei Geburt vorhanden“. (Siehe auch Einführung zu Geburtsfehlern der Knochen, Gelenke und Muskeln.)

Dies kommt zwar selten vor, kann aber bei einem Neugeborenen die Folge der Position im Mutterleib vor der Geburt sein. Dieser Geburtsfehler kann auch bei Kindern mit Larsen-Syndrom auftreten, bei dem mehrere Gelenke verrenkt sind (Ellbogen, Hüften und Knie), und ein Klumpfuß und charakteristische Gesichtszüge (z. B. eine vorstehende Stirn, eingesunkene Nase und weit auseinanderliegende Augen) vorliegen. Er kann auch bei Kindern mit Arthrogryposis multiplex congenita auftreten.

Bei der Untersuchung stellen die Ärzte fest, dass das Bein des Neugeborenen höchstens einige Grad gebeugt werden kann. Ärzte können auch eine Bildaufnahme, wie z. B. eine Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computertomografie (CT), der betroffenen Bereiche durchführen.