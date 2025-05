Gastroösophagealer Reflux bei Kindern

Bei gesunden Säuglingen kann es aus vielerlei Gründen zu einem Reflux kommen. Der Ringmuskel an der Verbindung von Speiseröhre und Magen (der untere Schließmuskel der Speiseröhre) verhindert normalerweise, dass der Mageninhalt in die Speiseröhre gelangt (siehe Übersicht über die Speiseröhre). Bei Kleinkindern kann dieser Muskel unterentwickelt sein oder sich zu einem unangebrachten Zeitpunkt entspannen, wodurch der Mageninhalt rückwärts in die Speiseröhre fließen kann (Reflux). Einen Säugling beim Füttern flach zu halten oder nach dem Füttern hinzulegen, begünstigt den Rückfluss, da die Schwerkraft nicht dazu beitragen kann, dass die Nahrung im Magen bleibt und nicht in die Speiseröhre zurückfließt. Überfüttern und chronische Lungenkrankheiten begünstigen bei Säuglingen einen Rückfluss, indem der Magendruck erhöht wird. Zigarettenrauch (Passivrauchen) und Koffein (in Getränken oder in der Muttermilch) entspannt den unteren Speiseröhrensphinkter, wodurch es schneller zum Rückfluss kommt. Koffein und Nikotin (in der Muttermilch) stimulieren außerdem die Produktion von Säure und machen den Rückfluss saurer.

Eine Nahrungsmittelallergie oder -intoleranz, am häufigsten eine Milchallergie, kann auch zu einem Rückfluss beitragen, ist aber seltener die Ursache.

Eine weitere seltenere Ursache von Rückfluss (Reflux) ist ein sich zu langsam entleerender Magen (Gastroparese). Bei der Gastroparese bleibt die Nahrung zu lange im Magen, wodurch der Druck im Magen länger erhöht bleibt. Ein hoher Druck im Magen führt zu Reflux.

Vererbte Stoffwechselstörungen, wie Galaktosämie und hereditäre Fruktoseunverträglichkeit und anatomische Fehlbildungen, wie die Verengung der Speiseröhre oder teilweise Blockade des Magenausgangs (Pylorusstenose) oder eine abnorme Drehung des Darms (Fehlrotation), können den Rückfluss zunächst nachahmen, weil hierbei wiederholt Erbrechen auftritt. Diese Fehlbildungen sind jedoch ernst und können zum Erbrechen und zu anderen Symptomen eines Verschlusses, wie Magenschmerzen, Antriebslosigkeit und Dehydratation, führen.