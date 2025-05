Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren

Wenn die Funktion des Enzyms (eine Art von Protein) mit der Bezeichnung „Methylmalonyl-CoA-Mutase“ gestört ist, reichert sich die Methylmalonsäure in schädlichen Konzentrationen im Körper an. Dieses Enzym wird benötigt, um bestimmte Aminosäuren wie Isoleucin und Valin sowie einige andere Substanzen aufzuspalten. Diese Krankheit kann auch durch einen Mangel an Vitamin B12 (Cobalamin) ausgelöst werden.

Die Symptome beginnen in etwa dem gleichen Alter wie bei der Propionazidämie und werden auch ähnlich wie diese behandelt, mit der Ausnahme, dass der Arzt Vitamin B12 anstelle von Biotin als Nahrungsergänzung verschreiben kann.