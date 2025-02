Weglassen von Galaktose in der Nahrung

Die Behandlung der Galaktosämie besteht im vollständigen Verzicht auf Milch und Milchprodukte, den Hauptquellen von Galaktose. Da Galaktose sowohl in der Muttermilch als auch in der auf Kuhmilch basierenden Säuglingsnahrung enthalten ist, werden Säuglinge nach einer Diagnose in der Regel mit Milch auf Sojabasis gefüttert. Galaktose liegt auch in weit geringeren Mengen in einigen Früchten, Gemüsen und Meeresprodukten, etwa in Meeresalgen vor. Aber die Ärzte konnten nicht feststellen, dass es den Betroffenen hilft, wenn sie diese Nahrungsmittel weglassen. Sie wird auch als Süßstoff in vielen Nahrungsmitteln verwendet.

Wer an Galaktosämie leidet, muss sein Leben lang die Galaktosezufuhr beschränken. Viele Menschen müssen Ergänzungspräparate mit Kalzium und Vitaminen einnehmen.