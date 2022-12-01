Chondromalacia patellae (peripatelläres Schmerzsyndrom) ist die Erweichung des Knorpels unter der Kniescheibe (Patella), die zu Knieschmerzen führt.

Die Chondromalacia patellae entwickelt sich typischerweise bei Jugendlichen. Besonders anfällig sind Jogger. Die Ursache von Chondromalacia patellae ist eine kleine, wiederholt auftretende Verletzung infolge einer Fehlstellung der Kniescheibe. Durch diese Fehlstellung schabt der Knorpel auf der Unterseite der Kniescheibe an anderen Knochen, wenn das Knie gebeugt wird.

Im Inneren des Knies (Seitenansicht)

Dumpfe Schmerzen um die und hinter der Kniescheibe sind für diese Störung kennzeichnend. Es treten keine Schwellungen auf. Klettern (insbesondere das Auf- und Absteigen von Treppen), die Ausübung bestimmter Sportarten, langes Sitzen und Rennen verschlimmern den Schmerz.

Die Diagnose einer Chondromalacia patellae stützt sich auf die Symptome und die Befunde der körperlichen Untersuchung.