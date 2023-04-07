(Morbus Ebstein)

Echokardiographie

MRT

Eine Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) bestätigt die Diagnose.

Die Ärzte beginnen typischerweise mit einem Elektrokardiogramm (EKG) und einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs.

Eine Magnetresonanztomographie (MRT) liefert wertvolle zusätzliche Details zur Trikuspidalklappe, die Ärzten bei der Planung der Operation helfen.