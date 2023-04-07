Korrigierte Transposition der großen Arterien

Diese Anomalien gehen mit einer Vielzahl an Symptomen einher. Es kann sich ein ungewöhnlich langsamer Herzrhythmus (auch Erregungsleitungsstörung oder Herzblock genannt) entwickeln. Beim Herzblock sind die elektrischen Signale, die den Herzschlag steuern, teilweise oder vollständig zwischen den oberen und unteren Herzkammern blockiert. Ein Herzblock wird daher mit einem Schrittmacher behandelt. Zusätzlich zu den Symptomen, die durch eine der damit verbundenen Anomalien verursacht werden, entwickeln alle Patienten mit angeborener korrigierter Transposition in der Regel Symptome, die sekundär zur Blutkreislaufversorgung des Körpers durch die rechte Herzkammer auftreten.

Säuglinge können ein Herzgeräusch aufgrund einer Pulmonalstenose oder eines Ventrikelseptumdefekts haben. Bei einer schweren Stenose mit vorliegendem Ventrikelseptumdefekt können Haut und Lippen bläulich erscheinen (Zyanose), weil nicht genügend Sauerstoff in das Gewebe gelangt. Wenn ein großer Ventrikelseptumdefekt vorliegt, können Symptome einer Herzinsuffizienz wie Atembeschwerden und schlechte Nahrungsaufnahme auftreten. Die Symptome können sich in der Kindheit und Jugend je nach Schwere der Defekte allmählich entwickeln.

Wenn Kinder das Erwachsenenalter erreichen, kann sich die Funktion ihrer rechten Herzkammer, die die Arbeit der linken Herzkammer übernommen hat, verschlimmern und zu einer Herzvergrößerung (Kardiomyopathie) oder Herzinsuffizienz führen. Bei der Trikuspidalklappeninsuffizienz fließt jedes Mal, wenn sich die rechte Herzkammer zusammenzieht, Blut durch die Trikuspidalklappe zurück.