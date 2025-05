Übertragene Säuglinge

Die Plazenta kann so stark schrumpfen, dass sie den Fötus, vor allem während der Wehen, eventuell nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgen kann (siehe Neugeborenen-Asphyxie). Fehlt die ausreichende Versorgung mit Sauerstoff, kann dies zu einem fetalen Distress (Anzeichen, dass es dem Fötus nicht gut geht) und in extremen Fällen sogar zu einer Verletzung des Gehirns und anderer Organe führen.

Infolge des fetalen Distress kann der Fötus Mekonium (Stuhl vom Fötus) in das Fruchtwasser abgeben. Bei dem Versuch, in seiner Not nach Luft zu schnappen, kann der Fötus vor der Geburt das mekoniumhaltige Fruchtwasser auch in die Lungen einatmen. Daraus kann sich nach der Geburt eine schwere Atemstörung (Mekoniumaspirationssyndrom) entwickeln.

Wenn die Schwangerschaft weit über den Entbindungstermin hinaus andauert, kann der Fötus sterben.

Nach der Entbindung haben übertragene Neugeborene häufig niedrige Konzentrationen von Blutzucker (Glukose) (Hypoglykämie), da ihre Fett- und Kohlenhydratspeicher erschöpft sind oder weil sie hohe Konzentrationen von Insulin haben. Wenn der Fötus hohen Konzentrationen von Glukose ausgesetzt war, weil der Diabetes der Mutter während der Schwangerschaft schlecht eingestellt war, hat der Fötus einen hohen Insulinspiegel. Bei der Entbindung hört die Glukosezufuhr durch die Plazenta plötzlich auf und der hohe Insulinspiegel kann rasch zu einer massiven Senkung des Blutzuckerspiegels beim Baby und damit zu einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) führen.