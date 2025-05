Beckenentzündungen können weitere Probleme verursachen, unter anderem:

Blockierte Eileiter

Bauchfellentzündung (eine schwere Infektion im Bauchraum)

Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom (eine schwere Infektion des Gewebes um die Leber)

Ein Abszess (eine Ansammlung von Eiter)

Adhäsionen (Stränge aus Narbengewebe)

Eileiterschwangerschaft (Tubargravidität)

Manchmal verschließen sich die infizierten Eileiter. Sie können dann anschwellen, weil sich Sekrete stauen. Frauen verspüren einen Druck oder haben chronische Schmerzen im Unterbauch.

Eine Bauchfellentzündung (Peritonitis) entsteht, wenn die Infektion auf die Membran übergreift, welche die Bauchhöhle auskleidet und die Bauchorgane überzieht. Eine solche Bauchfellentzündung kann plötzliche oder allmähliche heftige Schmerzen im gesamten Bauchraum hervorrufen.

Das Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom (Perihepatitis) entsteht, wenn die Infektion der Eileiter auf eine Gonorrhö oder eine Chlamydieninfektion zurückgeht und sich auf das Gewebe um die Leber herum ausbreitet. Eine solche Infektion kann Schmerzen im oberen rechten Bauchraum verursachen. Die Schmerzen ähneln denen einer Gallenblasenentzündung oder bei Gallensteinen.

Bei 15 Prozent der Frauen mit einer Infektion an den Eileitern bildet sich in den Eileitern oder in den Eierstöcken ein Abszess, insbesondere wenn die Infektion langwierig war. Wenn der Abszess reißt, verteilt sich der Eiter in der Bauchhöhle und führt zu einer Bauchfellentzündung. Das löst heftige Schmerzen im Unterbauch und kurz darauf Übelkeit, Erbrechen und einen abrupten Blutdruckabfall aus (Kreislaufschock). Die Infektion kann auf das Blut übergreifen (Blutvergiftung oder Sepsis) und dann tödlich sein. Es handelt sich um einen medizinischen Notfall.

Adhäsionen sind ungewöhnliche Stränge aus Narbengewebe. Sie können entstehen, wenn sich bei einer Beckenentzündung eine eiterähnliche Flüssigkeit bildet. Diese Flüssigkeit reizt das Gewebe und führt zur Bildung von Strängen aus Narbengewebe in den Fortpflanzungsorganen oder zwischen Organen im Bauchraum. Unfruchtbarkeit und chronische Unterleibsschmerzen sind die Folge. Je länger und schwerer die Entzündung ist und je öfter sie wiederkehrt, desto größer ist das Risiko für Unfruchtbarkeit und andere Komplikationen. Mit jeder erneuten Infektion steigt das Risiko.

Eine Eileiterschwangerschaft (eine Form der ektopen Schwangerschaft) ist bei Frauen mit Beckenentzündung 6- bis 10-mal wahrscheinlicher. Hierbei wächst der Fötus nicht in der Gebärmutter, sondern im Eileiter. Eine solche Schwangerschaft ist für die Frau lebensgefährlich, und der Fötus kann nicht überleben.