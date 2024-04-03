Eine Zervixinsuffizienz ist eine Öffnung des Gebärmutterhalses ohne Wehen, die zur Entbindung des Kindes im zweiten Trimester der Schwangerschaft führt.

Zum Zeitpunkt der Geburt bestehende Bindegewebserkrankungen und Verletzungen können das Gewebe des Gebärmutterhalses schwächen.

Bei einem schwachen Gebärmutterhals wird das Kind unter Umständen zu früh geboren.

Eine Zervixinsuffizienz kann erst festgestellt werden, nachdem eine Frau schwanger geworden ist.

Um eine Frühgeburt zu verhindern, kann der Gebärmutterhals zugenäht werden (Cerclage).

Gewöhnlich weitet sich der Gebärmutterhals (der untere Teil der Gebärmutter, auch Cervix uteri genannt) nur beim Einsetzen der Wehen als Reaktion auf die Kontraktionen der Gebärmutter. Bei manchen Frauen liegt jedoch eine Gebärmutterhalsschwäche vor. Dadurch kann sich der Gebärmutterhals lange vor dem Geburtstermin ohne Kontraktionen öffnen (Dilatation), sodass das Kind möglicherweise zu früh entbunden werden muss.

Eine Zervixinsuffizienz betrifft schätzungsweise eine von 100 bis 2.000 Frauen.

Lage des Gebärmutterhalses

Wenn eine Frau in der ersten Schwangerschaft an einer Zervixinsuffizienz leidet, tritt diese sehr wahrscheinlich auch in zukünftigen Schwangerschaften auf.

Ursachen einer Zervixinsuffizienz Wodurch eine Zervixinsuffizienz verursacht wird, ist noch unklar. Sie kann aus einer Kombination von strukturellen Anomalien und Faktoren wie Infektionen entstehen. Zu den Faktoren, die das Risiko einer Gebärmutterhalsschwäche erhöhen (Risikofaktoren), zählen Folgende: Eine zum Zeitpunkt der Geburt bestehende (angeborene) Bindegewebserkrankung, z. B. das Ehlers-Danlos-Syndrom

Eine Verletzung des Gebärmutterhalses

Ein Geburtsfehler der Gebärmutter, einschließlich Fehlbildungen des Müller-Gangs (z. B. eine Gebärmutter, die nicht normal geformt ist)

Mindestens zwei vorangegangene Fehlgeburten im zweiten Schwangerschaftsdrittel Der Gebärmutterhals kann bei einer früheren Entbindung verletzt worden sein. Sie kann auch verletzt werden, wenn ein großes Gewebestück aus dem Gebärmutterhals für eine Biopsie entnommen wird (sogenannte Konusbiopsie), oder wenn Gebärmutterhalskrebs behandelt wird. Die meisten Frauen mit einer Zervixinsuffizienz weisen keine der oben genannten Faktoren auf.

Symptome einer Zervixinsuffizienz Viele Frauen weisen keine Symptome auf, bevor das Kind völlig überraschend vor dem eigentlichen Geburtstermin geboren wird. Bei anderen Frauen sind die Symptome früher zu erkennen. Zu diesen Symptomen können ein Druckgefühl in der Scheide, Scheiden- oder Schmierblutungen, unklare Unterleibs- oder Rückenschmerzen sowie ein Scheidenausfluss gehören. Eine Zervixinsuffizienz verursacht jedoch keine Kontraktionen oder Wehenschmerzen.

Diagnose einer Zervixinsuffizienz Ultraschall Eine Zervixinsuffizienz wird in der Regel erst festgestellt, wenn eine Frau ihr Kind zu früh gebärt. Ärzte vermuten eine Zervixinsuffizienz, wenn eine Frau Risikofaktoren oder Symptome eines schwachen Gebärmutterhalses aufweist, z. B. eine frühere Fehlgeburt im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Sie vermuten überdies eine Zervixinsuffizienz, wenn sie bei einer Routineuntersuchung während der Schwangerschaft feststellen, dass sich der Gebärmutterhals zu früh geweitet hat. Bei einem Verdacht auf Zervixinsuffizienz kann eine Ultraschalluntersuchung mit einem in die Scheide eingeführten Handgerät durchgeführt werden (sogenannte transvaginale Sonographie). Die Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung können auf eine Zervixinsuffizienz hinweisen. Wird bei einer Ultraschalluntersuchung zum Beispiel festgestellt, dass eine Frau einen kurzen Gebärmutterhals hat, so wird sie auf Anzeichen für vorzeitige Wehen überwacht. Dies gilt insbesondere für Frauen, bei denen das Risiko einer Zervixinsuffizienz besteht.