Entwicklungsstadien des Fötus

Normalerweise setzen die Eierstöcke in jedem Menstruationszyklus etwa 14 Tage nach der letzten Periode 1 Eizelle (Oozyte) frei. Dieser Vorgang heißt Eisprung (Ovulation). Die Eizelle wandert zunächst in das fächerförmige Ende eines der Eileiter.

Zum Zeitpunkt des Eisprungs wird der Schleim im Gebärmutterhals (dem unteren Teil der Gebärmutter) flüssiger und elastischer, sodass die Samenzellen in die Gebärmutter vordringen können. Innerhalb von 5 Minuten können sie von der Scheide durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter bis hin zum Eileiter wandern – dem üblichen Ort der Befruchtung.

Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, wandert sie durch den Eileiter in die Gebärmutter, wo sie bei der nächsten Menstruation ausgeschieden wird.

Dringt eine Samenzelle in die Eizelle ein, kommt es zur Befruchtung. Die Zellen, die den Eileiter auskleiden, haben haarähnliche Strukturen, die Zilien genannt werden. Diese helfen dabei, die befruchtete Eizelle (Zygote) durch den Eileiter in die Gebärmutterhöhle zu befördern. Während dieses Transports durch den Eileiter zur Gebärmutter teilen sich die Zellen der Zygote (aus jeweils einer Zelle werden zwei) bereits mehrfach. Die Zygote gelangt innerhalb von 3 bis 5 Tagen in die Gebärmutter.

Dort teilen sich ihre Zellen weiter, bis sie zu einem hohlen Zellklumpen, der Blastozyste, werden. Die Blastozyste nistet sich etwa 6 Tage nach der Befruchtung in der Gebärmutterwand ein.

Es gib zwei Arten von Zwillingsschwangerschaften: eineiige (monozygotische) oder zweieiige (dizygotische) Zwillinge. Eineiige Zwillinge entstehen, wenn sich 1 befruchtete Eizelle nach Beginn der Teilung in 2 Embryos aufspaltet. Da 1 Eizelle von 1 Spermium befruchtet wurde, ist das Genmaterial beider Embryos identisch. Wenn mehr als 1 Eizelle freigesetzt und befruchtet wird, ist es wahrscheinlicher, dass zweieiige Zwillinge entstehen anstatt eineiige, da das genetische Material in jeder Eizelle und in jedem Spermium etwas anders ist.

Bei einer Drillingsschwangerschaft können 3 Eizellen befruchtet werden, oder manchmal sind 2 der Embryos eineiige Zwillinge (weil sich eine befruchtete Eizelle in 2 Embryos aufteilt) und der dritte Embryo ist nicht identisch. Verschiedene Kombinationen von eineiigen und nicht-identischen Embryos können auch bei Schwangerschaften mit mehr als 3 Embryos auftreten.