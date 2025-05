Baylor College of Medicine

Zervixmyome sind gutartige (nicht kanzeröse) Tumoren der glatten Muskulatur des Gebärmutterhalses.

Ein Zervixmyom kann Scheidenblutungen oder Ausfluss verursachen, das Wasserlassen behindern oder Schmerzen während der sexuellen Aktivität verursachen.

Ärzte können während einer gynäkologischen Untersuchung die meisten Myome sehen oder ertasten.

Myome, die Beschwerden verursachen, können operativ entfernt werden.

Myome (auch Leiomyome oder Uterusmyome genannt) sind gutartige Tumoren, die sich zum Teil aus Muskelgewebe zusammensetzen. Sie treten sehr häufig im Körper der Gebärmutter auf, manchmal aber auch im Gebärmutterhals (dem unteren Teil der Gebärmutter). Wenn sie dort entstehen, treten sie meist gemeinsam mit Uterusmyomen im größeren oberen Teil der Gebärmutter auf.

Große Zervixmyome können auch teilweise die Harnwege blockieren oder in die Scheide hineinragen. Manchmal entstehen Wunden auf vorgefallenen Uterusmyomen, die sich entzünden und/oder bluten können. Große Zervixmyome können den Harnfluss blockieren.

Manchmal kommt es zu einem Vorfall eines gestielten submukösen Myoms (ein Myom unter der Gebärmutterschleimhaut, das einen Stiel hat und in die Gebärmutterhöhle hineinragt). Dabei handelt es sich nicht um ein Zervixmyom, aber es kann an der Öffnung des Gebärmutterhalses sichtbar sein oder sich in die Scheide ausdehnen. Manchmal entstehen Wunden auf vorgefallenen Uterusmyomen, die sich entzünden und/oder bluten können.

Symptome von Zervixmyomen Zervixmyome können Symptome verursachen. Die häufigsten Symptome sind Eine Blutung aus der Scheide, die unregelmäßig oder gravierend sein kann Schwere Blutungen können eine Anämie verursachen, die mit Erschöpfung und Schwäche einhergeht. Sexuelle Aktivitäten können schmerzhaft sein. In den seltenen Fällen, in denen ein Myom den Urinfluss blockiert, kommt es zunächst zu einem zögerlichen Harnfluss, der nachtröpfelt, wobei Urin zurückbehalten wird. Es besteht eine größere Wahrscheinlichkeit einer Entzündung des Harntrakts.

Diagnose von Zervixmyomen Gynäkologische Untersuchung

Manchmal werden bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Magnetresonanztomografie (MRT) eingesetzt. Myome können häufig während einer körperlichen Untersuchung entdeckt werden. Bei einer gynäkologischen Untersuchung kann der Arzt ein Zervixmyom entdecken. Der Arzt kann ein Myom aber auch ertasten, wenn er die Größe und Form der Gebärmutter und des Gebärmutterhalses überprüft (mit einer behandschuhten Hand in der Scheide und der anderen Hand auf dem Unterleib). Wenn die Diagnose unsicher ist, kann der Arzt ein Ultraschallgerät durch die Scheide in die Gebärmutter einführen, um ein Bild dieses Bereichs zu erhalten. Dieses Verfahren, ein sogenannter transvaginaler Ultraschall, wird außerdem verwendet, um zu überprüfen, ob weitere Myome vorliegen und der Harnfluss blockiert ist. Alternativ kann eine MRT durchgeführt werden. Bluttests werden durchgeführt, um auf eine Anämie zu untersuchen, wenn die Frau unter starken oder häufigen Scheidenblutungen leidet. Ein Papanicolaou-Test (Pap-Test) oder ein Test auf das humane Papillomavirus (HPV) (als Zytologie des Gebärmutterhalses bezeichnet) wird durchgeführt, um einen Gebärmutterhalskrebs bei allen Frauen auszuschließen, die eine Geschwulst am Gebärmutterhals haben. Manchmal wird eine Biopsie des Gebärmutterhalses durchgeführt.