Screening und Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs

Eine Voruntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs verhindert wirksam Gebärmutterhalskrebs und Todesfälle als Folge davon.

Das Screening zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs wird jeder Person mit einem Gebärmutterhals ab 21 bis 25 Jahren empfohlen. Die Früherkennungstests werden in der Regel alle 3 bis 5 Jahre durchgeführt, je nach Alter der Frau und Art des Tests.

Zwei Arten von Tests werden zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs verwendet:

HPV-Test: Eine Probe des Gebärmutterhalses wird untersucht, um festzustellen, ob die HPV-Stämme, die die meisten Gebärmutterhalskrebsarten verursachen, vorhanden sind.

Pap-Test: Zellen aus dem Gebärmutterhals werden unter dem Mikroskop untersucht, um festzustellen, ob sich darin entartete oder kanzeröse Zellen befinden. Entartete Zellen (sogenannte präkanzeröse Zellen) können sich unbehandelt zu einer Krebserkrankung entwickeln.

Das Früherkennungsprogramm kann nach dem 65. Lebensjahr beendet werden, allerdings nur, wenn in den vorangegangenen 10 Jahren eine ausreichende Anzahl von Testergebnissen normal war.

Wenn Frauen eine vollständige Hysterektomie (operative Entfernung der Gebärmutter, einschließlich des Gebärmutterhalses) hatten und keinen Gebärmutterhalskrebs oder Vorstufen davon hatten, müssen sie sich keinen HPV- oder Pap-Tests unterziehen.

Die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Gebärmutterhalskrebs ist seit der Einführung der Pap-Tests in den Ländern, in denen Pap-Tests verfügbar sind, um mehr als 50 Prozent gesunken.

Wenn alle Frauen die empfohlenen Tests zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs durchführen lassen würden, würde es nahezu keine Todesfälle durch diese Krebsart mehr geben. In den Vereinigten Staaten werden viele Frauen jedoch nicht regelmäßig getestet, und in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ist eine Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs häufig nicht verfügbar.