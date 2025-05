Gebärmutterkrebs

Endometriumkarzinome treten häufiger in Ländern mit hohem Einkommen auf, in denen die Raten für Adipositas hoch sind.

Die Risikofaktoren für ein Endometriumkarzinom sind:

Leiden, die zu einem hohen Östrogen- und einem niedrigen Progesteron-Spiegel führen

Alter über 45 Jahre

Adipositas

Einnahme von Tamoxifen über mehr als 2 Jahre

Ein vererbtes Syndrom, das sogenannte Lynch-Syndrom (Personen mit diesem Syndrom haben ein hohes Risiko für die Entwicklung von Dickdarmkrebs und anderen Krebserkrankungen.)

Strahlentherapie des Beckens (das die inneren Geschlechtsorgane, die Blase und den Mastdarm enthält)

Leiden, die zu einem hohen Östrogen- und einem niedrigen Progesteron-Spiegel führen, umfassen Folgendes:

Polyzystisches Ovarialsyndrom oder andere Menstruationsprobleme im Zusammenhang mit der Freisetzung der Eizelle (Ovulation), da der Menstruationszyklus während der Phase, in der Östrogen hoch ist, verlängert sein kann

Frühes Einsetzen der Menstruation (Menarche), spätes Einsetzen der Wechseljahre (Menopause) oder beides zusammen

Niemals schwanger sein (Nulliparität)

Östrogentherapie (als Rezept oder in pflanzlichen Produkten) ohne Progestin (ein synthetisches Medikament, das dem Hormon Progesteron ähnelt) nach der Menopause

Östrogen-produzierender Tumor

Östrogen unterstützt das Gewebewachstum und die schnelle Zellteilung in der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium). Progesteron (oder Progestinmedikamente) verursacht eine Ausdünnung des Endometriums, das die Wirkungen von Östrogen ausgleicht. Der Gehalt an Östrogen ist während des Menstruationszyklus zeitweise hoch. Hat man also mehr Monatszyklen in seinem Leben, kann dies das Risiko für Gebärmutterschleimhautkrebs erhöhen. Die Einnahme von oralen Verhütungsmitteln, die sowohl Östrogen als auch Progestin enthalten, scheinen das Risiko für ein Endometriumkarzinom zu senken.

Medikamente oder pflanzliche Produkte, die Östrogen oder Substanzen enthalten, die Östrogen ähneln, können ein Endometriumkarzinom verursachen, wenn sie nicht zusammen mit einem Progestin eingenommen werden.

Tamoxifen, ein Medikament, das zur Behandlung von Brustkrebs verwendet wird, verhindert die Wirkungen von Östrogen in der Brust, hat aber dieselben Wirkungen wie Östrogen in der Gebärmutter. Personen mit Brustkrebs erhalten in der Regel keine Progestine (um die Wirkungen von Östrogen auszugleichen). Somit kann das Medikament das Risiko für ein Endometriumkarzinom erhöhen, zumeist bei postmenopausalen Frauen. Frauen, die Tamoxifen einnehmen, sollten sich an einen Arzt wenden, wenn sie ungewöhnliche Scheidenblutungen haben.

Bei circa 5 Prozent der Frauen mit einem Endometriumkarzinom spielen die Erbanlagen eine Rolle. Etwa die Hälfte der Endometriumkarzinome, die erblich bedingt sind, treten bei Frauen mit einem vererbten Syndrom auf, das Lynch-Syndrom genannt wird. Menschen mit diesem Syndrom haben ein hohes Risiko für die Entwicklung von Dickdarmkrebs und anderen Krebserkrankungen.