Als Placenta accreta bezeichnet man eine Störung der Plazentahaftung, bei der die Plazenta außergewöhnlich fest mit der Gebärmutter verwachsen ist.

Ein Kaiserschnitt, eine Placenta praevia (wenn die Plazenta den Gebärmutterhals bedeckt) in der aktuellen Schwangerschaft oder beides erhöhen das Risiko für eine Placenta accreta.

Bei Frauen mit Risikofaktoren für eine Placenta accreta führen die Ärzte während der Schwangerschaft in regelmäßigen Abständen eine Ultraschalluntersuchung durch, um zu überprüfen, ob eine derartige Komplikation vorliegt.

Wenn das Risiko einer Placenta accreta hoch ist, kann der Arzt mit der schwangeren Frau einige Wochen vor dem Geburtstermin über die Planung eines Kaiserschnitts mit einer Hysterektomie (Entfernung der Gebärmutter) sprechen.

Nach der Geburt löst sich die Plazenta gewöhnlich von der Gebärmutter ab, und die Frau kann die Plazenta selbst oder mithilfe des Arztes oder der Geburtshelferin ausstoßen. Ist die Plazenta zu fest mit der Gebärmutter verbunden, bleiben Teile der Plazenta unter Umständen nach der Geburt in der Gebärmutter zurück. In diesem Fall verzögert sich die Ausstoßung der Plazenta und es kann zu erheblichen Blutungen sowie einer Infektion in der Gebärmutter kommen. Diese Blutungen können lebensbedrohlich sein.

In den Vereinigten Staaten sind die Raten für Kaiserschnitt gestiegen, und daher steigen auch die Raten für Placenta accreta.

Risikofaktoren Wurde bei einer früheren Schwangerschaft ein Kaiserschnitt durchgeführt oder liegt in der aktuellen Schwangerschaft eine Placenta praevia vor, wird dadurch das Risiko einer Placenta accreta bei späteren Schwangerschaften erhöht. Wenn beide Faktoren vorliegen, ist das Risiko stark erhöht. Weitere Risikofaktoren: Alter von mindestens 35 Jahren

Mehrere frühere Schwangerschaften

Myome unter der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium)

Frühere Uterusoperationen außer einem Kaiserschnitt, einschließlich der Entfernung von Myomen

Erkrankungen der Gebärmutterschleimhaut, z. B. Asherman-Syndrom (Vernarbung der Gebärmutterschleimhaut aufgrund einer Infektion oder Operation)

Diagnose einer Placenta accreta Ultraschall

Manchmal auch eine Magnetresonanztomographie (MRT) Besteht aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau ein erhöhtes Risiko einer Placenta accreta, wird von den Ärzten in der Regel eine Ultraschalluntersuchung vor der Geburt durchgeführt, um festzustellen, ob eine Placenta accreta vorliegt. Die Ultraschalluntersuchung, bei der ein Handgerät auf den Unterleib oder in der Scheide der Frau platziert wird, wird in periodischen Abständen durchgeführt. Die erste Untersuchung erfolgt ungefähr zwischen der 20. und 24. Schwangerschaftswoche. Kann nach der Ultraschalluntersuchung keine klare Diagnose gestellt werden, wird eine Magnetresonanztomografie (MRT) gemacht. Während der Geburt besteht ein Verdacht auf eine Placenta accreta, wenn Folgendes eintritt: Die Plazenta wird nicht innerhalb von 30 Minuten nach der Geburt ausgestoßen.

Die Ärzte können die Plazenta nicht mit der Hand von der Gebärmutter lösen.

Es kommt zu starken Blutungen bei dem Versuch, die Plazenta zu entfernen.