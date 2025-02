Einstellung (Praesentatio), Stellung (Positio), Haltung (Habitus) und Lage (Situs) des Fötus (einschließlich Steißlage bzw. Beckenendlage)

Children's Hospital of Philadelphia

Während der Schwangerschaft kann sich der Fötus auf unterschiedlichste Weise in der Gebärmutter der Mutter drehen. Der Fötus kann mit dem Kopf nach oben oder nach unten zeigen oder dem Rücken oder der Bauchwand der Mutter zugewandt sein. Zunächst kann sich der Fötus leicht bewegen oder seine Stellung verändern, wenn sich die Mutter bewegt. Gegen Ende der Schwangerschaft ist der Fötus größer, hat weniger Bewegungsspielraum und bleibt in einer Stellung. In welcher Stellung sich der Fötus befindet, ist entscheidend für die Entbindung, und für bestimmte Stellungen ist ein Kaiserschnitt erforderlich. Es gibt medizinische Fachbegriffe, die die genaue Stellung des Fötus beschreiben, und die Identifizierung der Stellung des Fötus hilft dem Arzt zu verstehen, welche möglichen Probleme während der Wehen und der Entbindung auftreten könnten.

Die Lage bezieht sich auf den Teil des Körpers, der zuerst in den Geburtskanal eintritt (zuerst austretender Körperteil). Gewöhnlich wird das Kind mit dem Kopf voraus geboren. In manchen Fällen ist der zuerst austretende Teil jedoch das Gesäß (Steißlage bzw. Beckenendlage), die Schulter oder das Gesicht.

Die Stellung bezieht sich darauf, ob der Fötus mit dem Hinterhauptsbein nach hinten (Occiput anterior) oder nach vorne (Occiput posterior) zeigt. Das Hinterhauptsbein (Os occipitale) ist ein Knochen an der Rückseite des Kopfes des Babys. Deshalb wird das Rückwärtsblicken als Occiput anterior bezeichnet (mit Blick auf den Rücken der Mutter und nach unten, wenn die Mutter auf dem Rücken liegt). Nach vorne gerichtet wird die Stellung als Occiput posterior bezeichnet (in Richtung Schambein der Mutter und nach oben gerichtet, wenn die Mutter auf dem Rücken liegt).

Lage bezieht sich auf den Winkel des Fötus in Bezug auf Mutter und Gebärmutter. Auf- und Abwärtsbewegung (mit der Wirbelsäule des Babys parallel zur Wirbelsäule der Mutter, die als Längsbewegung bezeichnet wird) ist normal, aber manchmal ist die fötale Lage seitlich (quer) oder in einem Winkel (schräg).

Für diese Aspekte der fötalen Lage ist die häufigste, sicherste und am einfachsten für die Mutter zu entbindende Kombination die folgende:

Kopf voraus (sog. Kopf- oder Schädellage)

Zum Rücken zeigend (vordere Hinterhauptslage)

Wirbelsäule parallel zur mütterlichen Wirbelsäule (Längslage)

Hals nach vorne gebeugt, mit Kinn zum Hals geneigt

Arme vor der Brust überkreuzt

Befindet sich das Kind in einer anderen Lage, Stellung, Haltung oder Einstellung sind die Wehen möglicherweise stärker, und es ist unter Umständen keine vaginale Entbindung möglich.

Abweichungen in der Lage, Stellung, Haltung und Einstellung des Fötus können auftreten, wenn:

Der Fötus ist zu groß für das Becken der Mutter (cephalopelvine Dysproportion).

Die Gebärmutter ist verformt oder hat Wucherungen, z. B. Myome.

Der Fötus hat einen Geburtsfehler.

Es gibt mehr als einen Fötus (Mehrlingsgeburt).

Lage und Haltung des Kindes