Intimität bei älteren Menschen

Erkrankungen: Verschiedene Erkrankungen nehmen im Alter zu. Sie können das Sexualleben beeinträchtigen. Gefäßerkrankungen und Diabetes können zu erektiler Dysfunktion (Impotenz) führen. Arthritis kann die Beweglichkeit einschränken und bei Bewegungen Schmerzen hervorrufen. Schmerzen, Beschwerden, Medikamente und Sorgen in Verbindung mit einer Erkrankung können das Verlangen nach Intimität dämpfen. Kognitive Beeinträchtigung und Demenz können Probleme in Bezug auf die Einwilligung in die und das Behagen bei Intimität verkomplizieren. Für den Partner können sich der Stress und die Anforderungen an die Pflege negativ auf die Intimität auswirken.