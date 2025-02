Erwachsene fühlen sich müde, schwach und unausgeglichen, wenn sie sich Vitamin-C-arm ernähren. Sie können auch Körpergewicht verlieren und unter unklaren Muskel- und Gelenkschmerzen leiden.

Skorbut-Symptome entwickeln sich nach einem Vitamin-C-Mangel, der einige Monate besteht. Es kann zu Einblutungen unter die Haut (besonders an den Haarfollikeln oder als blaue Flecken) sowie am Zahnfleisch und in den Gelenken kommen. Das Zahnfleisch schwillt an, wird purpurrot und porös. Die Zähne lockern sich allmählich. Das Haar wird trocken, brüchig und gelockt (Korkenzieherlocken) und die Haut trocknet aus, wird rau und schuppig. Flüssigkeit kann sich in den Beinen ansammeln. Es kann sich eine Anämie entwickeln. Infektionen treten auf, und Wunden heilen schlecht.

Kleine Kinder verhalten sich unausgeglichen, haben Schmerzen bei Bewegung und verlieren Appetit. Sie erreichen nicht das für ihre Entwicklung normale Gewicht. Bei Säuglingen und Kindern ist das Knochenwachstum eingeschränkt, Blutungen und Anämie treten auf.

Geschwollenes Zahnfleisch bei Skorbut Bild BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY