Niazinmangel

Eine Form des Niazinmangels entsteht durch einen Mangel an Niazin und Tryptophan (eine Aminosäure). Dieser Mangel verursacht eine als Pellagra bezeichnete Krankheit, die sich auf die Haut, den Verdauungstrakt und das Gehirn auswirkt. Pellagra entsteht nur, wenn die Ernährung nicht nur zu wenig Niazin, sondern auch zu wenig Tryptophan enthält, da der Körper Tryptophan in Niazin umwandeln kann. Menschen, deren Hauptnahrungsquelle Mais ist, haben ein hohes Risiko, an Pellagra zu erkranken, weil Mais nur wenig Niazin und Tryptophan enthält. Außerdem kann das Niazin aus Mais im Darm nicht verwertet werden, wenn das Getreide nicht vorher mit Alkali behandelt wird, was zum Beispiel bei der Zubereitung von Tortillas geschieht. Pellagra kann eine saisonale Krankheit sein, die im Frühjahr beginnt und den Sommer andauert, wenn die Nahrung hauptsächlich aus Maisprodukten besteht.

Pellagra entwickeln auch Menschen mit folgenden Merkmalen:

Hartnup-Krankheit, eine seltene Erbkrankheit, bei der die Tryptophanaufnahme gestört ist

Karzinoidsyndrom, eine seltene Erkrankung, bei der Tryptophan nicht in Niazin umgewandelt wird

Folgendes kann zu einem Niacinmangel führen: