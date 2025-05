Wilson-Krankheit (Wilson-Krankheit; erbliche Kupfer-Toxizität) Von University of Arkansas for Medical Sciences Larry E. Johnson , MD, PhD , Überprüft/überarbeitet Juli 2023 | Geändert Aug. 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Bei Morbus Wilson, einer Erbkrankheit, gibt die Leber überschüssiges Kupfer nicht wie üblich an den Gallensaft ab. Das Kupfer sammelt sich daher in der Leber an, was zu Leberschäden führt.