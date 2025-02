Kupferüberschuss

University of Arkansas for Medical Sciences

Ein Überschuss an Kupfer kann durch eine Genanomalie verursacht werden, die den Körper daran hindert, Kupfer abzubauen (Morbus Wilson) oder, in seltenen Fällen, durch zu viel Aufnahme von Kupfer über die Nahrung.

(Siehe auch Mineralstoffe im Überblick.)

Der größte Teil des Kupfers befindet sich in der Leber, den Knochen und den Muskeln. Kupfer ist aber in allen Körpergeweben in Spuren enthalten. Die Leber scheidet überschüssiges Kupfer mit der Galle aus. Kupfer ist ein Bestandteil vieler Enzyme, unter anderem auch von Enzymen, die für Folgendes notwendig sind:

Energieproduktion

Bildung von roten Blutkörperchen, Knochen oder Bindegewebe, das Gewebe und Organe miteinander verbindet.

Aktivierung von Antioxidantien zum Schutz von Zellen gegen eine Schädigung durch freie Radikale, die als reaktionsfreudige Nebenprodukte des normalen Zellstoffwechsels entstehen

Ein Überschuss an Kupfer (Kupfertoxizität) kann erworben oder vererbt worden sein (z. B. Morbus Wilson).

Die Aufnahme von Kupfer über die Nahrungsaufnahme ist selten. Personen können geringfügig überschüssige Mengen von Kupfer aus sauren Lebensmitteln oder Getränken zu sich nehmen, die lange Zeit in Kupfergefäßen oder -rohren gelagert waren.

Die Aufnahme von nur relativ kleinen Kupfermengen kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Große Mengen, die meist in suizidaler Absicht eingenommen werden, können die Nieren schädigen und die Urinproduktion hemmen; es kann auch zu Anämie durch zerstörte rote Blutkörperchen (hämolytische Anämie) kommen, und es kann sogar der Tod eintreten.

In seltenen Fällen kommt es bei Kindern zu Leberschäden oder einer Leberzirrhose. Die Ursache dafür liegt wahrscheinlich darin, dass sie Milch getrunken haben, die in Kupfer- oder Messinggefäßen gekocht oder aufbewahrt wurde.

Diagnose von Kupfer überschuss Blut- oder Urintests

Eine Leberbiopsie Im Rahmen der Diagnose wird der Kupfer- und Ceruloplasmin-Spiegel im Blut oder Urin gemessen. Eine Leberbiopsie zur Messung der Menge an Kupfer und Untersuchung der Leber auf Schäden ist für die Diagnose erforderlich, sofern nicht große Mengen von Kupfer verzehrt wurden.