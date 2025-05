Boston University School of Medicine

Eine sympathische Ophthalmie ist eine Entzündung der mittleren Augenhaut (Uveitis), die in einem Auge nach einer Verletzung oder einem chirurgischen Eingriff des anderen Auges auftritt.

Die sympathische Ophthalmie stellt eine seltene Form der Uveitis dar, die zur Bildung von kleinen, abnormalen Zellklumpen (Granulomen) führt. Diese Erkrankung tritt in dem unverletzten Auge nach einer Stichverletzung (wie etwa dem Eindringen eines Bleistifts oder Stocks in das Auge) oder einer Operation des anderen (verletzten) Auges auf. Mit der Zeit entzündet sich die mittlere Augenhaut in dem unverletzten Auge. Bei den meisten betroffenen Patienten tritt eine Uveitis tritt innerhalb von 2 bis 12 Wochen nach einer Verletzung oder einem chirurgischen Eingriff auf. Sehr selten kommt eine sympathische Ophthalmie bereits eine Woche oder erst 30 Jahre nach der anfänglichen Verletzung oder Operation vor.

Ansicht des Uvealtrakts

Ursachen für eine sympathische Ophthalmie Die Ursache der sympathischen Ophthalmie ist nicht vollständig verstanden. Viele Ärzte sind der Meinung, dass eine Fehlfunktion des Immunsystems dazu führt, dass der Körper den unverletzten Uvealtrakt angreift.

Symptome einer sympathischen Ophthalmie In der Regel umfassen die Symptome einer sympathischen Ophthalmie Mouches volantes und ein reduziertes Sehvermögen.

Diagnose einer sympathischen Ophthalmie Untersuchung durch den Arzt Ärzte stützen ihre Diagnose der sympathischen Ophthalmie auf eine Untersuchung der Augen sowie darauf, ob der Patient kürzlich eine Verletzung oder Operation an den Augen hatte und ob die Entzündung in beiden Augen vorhanden ist.