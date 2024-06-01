Eine Blockierung der Blutzufuhr zu dem Bereich des Sehnervs, der sich im Innern des Auges befindet, kann eine Beeinträchtigung der Funktion der optischen Nervenzellen sowie einen Sehverlust zur Folge haben. Es gibt zwei Formen dieser Störung: nichtarteriitisch und arteriitisch.

Eine nichtarteriitische ischämische Optikusneuropathie kommt häufiger vor und tritt vor allem bei Personen auf, die 50 Jahre alt und älter sind. Der Verlust der Sehkraft ist normalerweise nicht so ausgeprägt, wie bei der arteriitischen ischämischen Optikusneuropathie. Zu den Risikofaktoren zählen ein anatomisch verstopfter Sehnerv (bestimmte Merkmale des Sehnervs, die von einem Arzt mit einem Ophthalmoskop erkannt werden können), Bluthochdruck,Rauchen, Diabetes und Atherosklerose. Andere Risikofaktoren können eine obstruktive Schlafapnoe, der Einsatz bestimmter Medikamente (wie zum Beispiel Amiodaron und möglicherweise Phosphodiesterase-hemmende Medikamente, wie etwa Sildenafil, die zur Behandlung von erektiler Dysfunktion eingesetzt werden), ein Hang zur Bildung von Blutgerinnseln und niedriger Blutdruck im Verlauf der Nacht umfassen.

Die arteriitische ischämische Optikusneuropathie kommt für gewöhnlich bei Menschen im Alter von über 60 Jahren vor. Die Blutversorgung des Sehnervs ist aufgrund einer Arterienentzündung (Arteriitis) blockiert, meist handelt es sich dabei um eine Riesenzellarteriitis.