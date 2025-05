Keratomalazie

Die Oberfläche der Bindehaut (der Membran, welche die Augenlider auskleidet und das Weiße des Auges bedeckt) und der Hornhaut trocknet aus, was in manchen Fällen zu Geschwüren der Hornhaut und bakteriellen Infektionen führen kann. Die Tränendrüsen sind auch mitbetroffen; die daraus resultierende verminderte Tränenproduktion hat einen unzureichenden Tränenfilm zur Folge und verursacht trockene Augen. Bei Menschen mit extrem trockenen Augen können sich schaumige Flecken (Bitot-Flecken) auf der Bindehaut entwickeln. Durch die Auswirkungen eines Mangels an Vitamin A in der Netzhaut kann Nachtblindheit (schlechtes Sehvermögen in der Nacht) entstehen.