Wucherungen der Augenlider

Basalzellkarzinom des Augenlids Bild RALPH C. EAGLE, JR. / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ein Basalzellkarzinom ist eine Art von Hautkrebs, der häufig an den Rändern der Augenlider, an den inneren Augenwinkeln und am oberen Teil der Wangen vorkommt. Der Arzt stützt die Diagnose auf die Ergebnisse einer Biopsie (die Entnahme einer Gewebeprobe zur Untersuchung unter dem Mikroskop). Die Wucherung wird gewöhnlich durch einen chirurgischen Eingriff entfernt.