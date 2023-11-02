1.الاستلقاء على الجانب غير المتأثر مع وضع وسادة بين الذراع والجسم على الجانب المتأثر.

2.ثني المرفق المتأثر إلى الدرجة 90°.

3.دفع لوح الكتف باتجاه العمود الفقري ونحو الأسفل.

4.تحريك الساعد نحو الأعلى عن طريق تدوير الكتف، بحيث يتجه ظهر الكف نحو الأعلى باتجاه السقف.

5.العودة ببطء إلى وضعيَّة البداية وتكرار التمرين.

6.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.