2.ثني الوركين والركبتين قليلاً ودعم الجزء العلوي من الجسم مع وضع اليد الأخرى على الطاولة أو السرير.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.