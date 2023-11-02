التجديف مع المقاومة من وضعية الانحناء
1.الإمساك بوزن في اليد في الجانب المتأثر.
2.ثني الوركين والركبتين قليلاً ودعم الجزء العلوي من الجسم مع وضع اليد الأخرى على الطاولة أو السرير.
3.ثني المرفق بزاوية 90° درجة ورفع المرفق إلى الكتف عن طريق دفع الكتف.
4.العودة إلى وضعيَّة البداية.
5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.
6.إرشادات خاصة
أ.البدء بوزن يتراوح بين 1 إلى 2 باوند (0.5 إلى 1 كغ) (على سبيل المثال علبة حساء جاهز).
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.