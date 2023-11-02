مقارنة بين طرائق منع الحمل
الطريقة
المُلاَءَمَة
الآثار الجانبية
اعتبارات أخرى
الطرائق الهُرمونِيَّة
طعم مانع الحمل تحت الجلد
تحتاج الطعوم إلى إجراء لمرة واحدةٍ فقط كل 3 سنوات ومن المحتمل حتى 5 سنوات.
يقوم الطبيب بإدخال قضيب صغير يحتوي على هرمون البروجستين تحت الجلد في الجانب الداخلي من الذراع.
عدم انتظام الطمث أو عدم حدوثه في أثناء السنة الأولى
الصُّدَاع واكتساب الوزن
تكون القيود المفروضة على الاستخدام أقل بشكلٍ عام من تلك المتعلقة بموانع الحمل التي تحتوي على الإستروجين.
تحتاج إزالة الطعوم إلى شقٍّ جراحيّ.
حقن البروجستين (على سبيل المثال، ديبوت ميدروكسي بروجستيرون أسيتيت)
يَجرِي إِعطاءُ حقنة من قبل اختصاصي الرعاية الصحية كل 12 أسبوعًا.
نزف غير منتظم (طمث أكثر أو أقل تكرارًا)، يُصبِح أقل تكرارًا مع مرور الزمن
بعد عامين، انقطاع الطمث غالبًا في أثناء استخدام الحُقَن
اكتساب وزن، وصُدَاع، وتقلبات مزاج، وانخفاض مؤقَّت في كثافة العظام
تقلل هذه الطريقة من خطر سرطان بطانة الرحم والداء الالتهابيّ الحوضيّ pelvic inflammatory disease وفقر الدم بعوَز الحديد.
يحتاج اللولب الرحميّ الذي يُطلِقُ الليفونورغِستريل إلى إجراء لمرة واحدة فقط كل 3، أو 5، أو 8 سنوات، وذلك استنادًا إلى النوع المُستخدَم.
يجري إدخال اللوالب وإزالتها من قبل الطبيب.
نزفٍ غير منتظم أو انقطاع الحيض.
في حالاتٍ نادرةٍ، انثقاب الرَّحم
يخرج اللولب من موضعه أحياناً.
إجراء يوميّ مطلوب عادةً.
بالنسبة إلى توليفة من طرائق منع الحمل الفموية (الإستروجين مع البروجستين)، تستخدمها المرأة كل يوم لمدة 3 أسابيع عادةً، ويتبعها حبة غير فعَّالة كل يوم لمدة أسبوع واحد.
تُؤخذُ موانع الحمل الفموية التي تحتوي على البروجستين فقط كل يوم في نفس التوقيت.
تحتاجُ المرأة إلى زيارة الطبيب بشكلٍ دوريّ من أجل تجديد الوصفة.
توليفة من موانع الحمل الفموية: نزف اختراقي* (يحدث عادةً في الأشهر القليلة الأولى من الاستخدام فقط)
غثيان وتطبُّل واحتباس السائل وزيادة ضغط الدم وإيلام في الثديين وصُداع واكتساب الوزن
زيادة في خطر جلطات الدَّم
موانع الحمل الفموية التي تحتوي على البروجستين فقط: نزف غير منتظم، وغياب الطمث، وصداع، وخسارة وزن
ينبغي على النساء اللواتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر واللواتي يُدخنّ ألَّا يأخذن موانع الحمل الفمويَّة.
حالات مُعيَّنة تحُول دُون استخدام وسائل منع الحمل الفمويَّة.
تكون النساء اللواتي يأخذنَ موانع الحمل الفموية أقل ميلاً لأن يُعانين من مغص الحيض واضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث (شكل شديد من المتلازمة السابقة للطمث)، وحب الشباب والنزف الرحميّ غير الطبيعيّ.كما أنهن أقل ميلاً أيضًا للإصابة بهشاشة أو تخلخُل العظام والعديد من أنواع السرطان (مثل السرطان البطانيّ الرحميّ وسرطان المبيض).
تطبِّقُ النساء لصاقة جديدة كل أسبوع لمدة 3 أسابيع، ثم تجري إزالتها لمدة أسبوع واحد.
تحتاجُ المرأة إلى زيارة الطبيب بشكلٍ دوريّ من أجل تجديد الوصفة.
تُشبه التأثيرات الجانبية لطرائق منع الحمل الفموية
تهيُّج الجلد في موضع اللصاقة
تُشبه القيود المفروضة على الاستخدام تلك المتعلقة بموانع الحمل الفموية.
استناداً إلى وقت البدء في استخدام اللصاقة، قد تحتاجُ النساء إلى استخدام طريقة احتياطية لضبط النسل في أثناء الأسبوع الأول من استخدام اللصاقة.
تقوم المرأة بإدخال حلقة مرة كل 3 أسابيع، ثم تقُوم بإزالتها ولا تستخدمها لمدة أسبوع واحد،أو قد تتركها في مكانها لمدة 4 أو حتى 5 أسابيع، ثم تقُوم بإزالتها واستبدالها بأخرى جديدة.يجري استخدام حلقة جديدة في كل مرة.
تحتاجُ المرأة إلى زيارة الطبيب بشكلٍ دوريّ من أجل تجديد الوصفة.
تشبه بشكل عام التأثيرات الجانبية لموانع الحمل الفموية، باستثناء أن النزف غير المنتظم يكون عادة أقل تكرارًا مع استخدام الحلقة
تُشبه القيود المفروضة على الاستخدام تلك المتعلقة بموانع الحمل الفموية.
استناداً إلى وقت البدء في استخدام الحلقة، قد ينبغي على النساء استخدام طريقة احتياطية لضبط النسل في أثناء الأسبوع الأول من استخدام الحلقة.
قد تخرج الحلقات من موضعها.إذا خرجت الحلقة من موضعها ثم جرت إعادة إدخالها في غضون 3 ساعات، لن تحتاج المرأة إلى استخدام طريقة احتياطية لتنظيم النسل.
الوسائل الحاجزية
قد تقوم المرأة بإدخال غطاء عنق الرحم قبل 15 دقيقة إلى 40 ساعة من الجماع.ينبغي أن يُترَك في مكانه لمدة 6 ساعات على الأقل بعد الجماع، ولكن لا ينبغي أن يتركَ في مكانه لأكثر من 48 ساعة.
استجابات تحسسية وتهيج المهبل
لا يمكن استخدام هذه الطريقة في أثناء الحيض.
يستخدم الرجال الواقي الذكري مباشرةً قبل كل شوط ممارسة جنسية.ينبغي إزالة الواقي الذكري بعناية لتجنب انسكاب السائل المنوي.
ويجري إدخال الواقي الأنثوي في المهبل، ويَجرِي توجيه القضيب بدقَّة إلى داخل الواقي.
ويجري التخلص من الواقي بعد استخدامه لمرة واحدة.
يُمكن الحصول على الواقيات من دُون وصفة وطبيةٍ.
استجابات تحسسية وتهيج الجلد
الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس هو وسيلة منع الحمل الوحيدة التي تساعد على الوقاية من جميع أنواع العدوى الشائعة المنتقلة بالجنس، بما في ذلك عدوى فيروس العوز المناعي البشري.تُوفِّرُ الواقيات المصنوعة من مادة اصطناعيَّة مثل متعدد اليوريثين polyurethane أو مُتعدد الإيزوبرين polyisoprene أو مطاط السيليكون، بعض الوقاية، ولكنها تكون أرق وأكثر عرضة للتمزق،
ينبغي استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح ليكون فعالاً.
تحتاجُ هذه الطريقة إلى الحيطة والتعاون من قبل الشريك الجنسي.
الهلام المانع للحمل
ينبغي تطبيق الهلام في غضون ساعة قبل ممارسة النشاط الجنسي.
حرقان وحكة في المنطقة التناسلية والمهبل، وعدوى الخمائر، وعدوى السبيل البولي
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ويمكن إدخال الإسفنجة قبل الممارسة الجنسية وتكون فعّالة لمدة 24 ساعة.وينبغي تركها في مكانها لمدة 6 ساعات على الأقل من بعدِ الجماع.يجري التخلص منها بعد استخدام واحد.
يُمكن الحصول على الإسفنجة من دون وصفة طبية.
استجابات تحسسية وجفاف المهبل أو التهيُّج
قد يكون من الصعب إزالة الإسفنجة،وينبغي إزالتها بعد 30 ساعة.
تُعدُّ الإسفنجة أقل فعالية من الحِجاب المهبليّ.
الحجاب المهبليّ مع رهيم أو هلام يحتوي على مبيد للنطاف (يقتل النطاف)
تقوم النساء بإدخال الحجاب المهبليّ قبل الجماع بساعتين على الأكثر.ينبغي ترك الحجاب المهبليّ في مكانه لمدة 6 إلى 8 ساعات على الأقل، وقد يُترَك في مكانه لمدة تصل إلى 24 ساعة.بالنسبة إلى مُعظم أنواع الحجاب المهبليّ، يقوم الطبيب بالتأكد من أنّه في موضع صحيح ويتحقق منه لمرة واحدة على الأقل في السنة وبعد الولادة.الحجاب المهبليّ المصنوع من السيليكون SILCS diaphragm هو استثناء، وهوَ أداة حاجزية لمنع الحمل بحجمٍ مُفرَد ولا يحتاجُ إلى تركيبه من قبل الطبيب.
قد يجعل الرهيم أو الهلام الذي يحتوي على مبيد النطاف والذي يجري استخدامه مع حجاب أنثويّ الإدخال مربكاً.
استجابات تحسسية، وتهيج في المنطقة التناسلية والمهبل، وعدوى في السبيل البوليّ
بعد الإدخال الأولي للحِجاب المهبليّ، ينبغي وضع رهيم أو هلام إضافي في داخل المهبل قبل كل شوط ممارسة جنسية.
مُبيد النطاف بمفرده
ينبغي وضعُه في المهبل لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة على الأقلّ ولا تزيد عن ساعة قبل الجماع في كل مرة
إحساس بالحرقة، وتهيُّج، وطفح جلدي في المنطقة التناسلية والمهبل وعدوى في السبيل البولي
نظرًا لأن الفعالية محدودة، غالبًا ما يُستخدم مبيد النطاف مع الوسائل الحاجزية الأخرى.
طرائق أخرى
اللولب الرحمي النحاسيّ
تحتاج اللوالب الرحمية النحاسية إلى إجراء لمرة واحدةٍ فقط كل 10 سنوات.
يجري إدخال اللوالب وإزالتها من قبل الطبيب.
النزف أو الألَم
في حالاتٍ نادرةٍ، انثقاب الرَّحم
يخرج اللولب من موضعه أحياناً.
ترصد المرأة أيام الخصوبة لديها عن طريق إحدى الوسائل التالية أو جميعها:
لا شيء
تحتاج هذه الطريقة إلى الحيطة من قبل المرأة والامتناع عن الجماع لأيام عديدة في الشهر،وهي أقل فعالية بالنسبة للنساء اللواتي يعانين عدم انتظام الطمث.
القذف الخارجيّ (العزل)
يقوم الرجل بسحب القضيب من المهبل قبل القذف.
يحتاج إلى ضبط النفس والتوقيت الدَّقيق.
لا شيء
هذه الطريقة أقل فاعلية من الطرائق الأخرى، لأنه قد يجري إطلاق النطاف قبل القذف ولأن الرجل قد لا يسحب القضيب قبل القذف.
* النزف الاختراقيّ هو نزفٌ يحدث بين فترات الطمث، في أثناء أخذ النساء الأقراص الفعَّالة.