عواملُ خطر الإصابة بالنِّقرِس
البيرة (بما في ذلك البيرة غير الكحولية) والخمور
الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة الغني بالفركتوز
بعض الأطعمة الغنية بالبيورين (وخاصة سمك الأنشوجة، والهليون، وحساء الكونسومية، وسمك الرنكة، ومرق وحساء اللحم، والفطر، والمحار، وجميع لحوم الأعضاء، والسردين، والخبز الحلو، واللحوم الحمراء، والدجاج، والمحار، حيث تساهم جميها في زيادة مستويات حمض اليوريك)
نقص تناول مشتقَّات الحليب
بعض أنواع السرطانات واضطرابات الدَّم (مثل اللمفومة، واللُوكِيميَا، وفَقر الدَّمِ الانحِلالِيّ)
بعض الأدوية (مثل المُدرَّات الثيازيديَّة وسيكلوسبورين، وبيرازيناميد، وإيثامبوتول، وحمض النيكوتينيك)
التَّسمُّم بالرصاص
السُمنة
الصدفيَّة
المُعالجة الشعاعيَّة
العلاج الكيميائي للسرطان
داء الكلى المزمن
شذوذات مُعيَّنة نادرة للإنزيمات
المَخمَصَة (التَّجويع)