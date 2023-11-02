بعضُ الأمثلة عن المواد الخاضعة للرقابة
الجدول
أمثلة
الفئة الأولى*
الكاثينون (القات) والميثكاثينون وGHB والهيروين (وبعض المواد الأفيونية الأخرى) وLSD والماريجوانا وMDMA والسِّيلوسيبين والكانابينويدات التصنيعية
الفئة الثانية
الأمفيتامينات، الباربيتورات (قصيرة المفعول)، الكوكايين، الهيدروكودون (بما في ذلك منتجات توليفات الهيدروكودون)، هدرومورفون، الميثادون، ميثيل فينيدات، المورفين وغيره من المنبِّهات الأفيونيات القوية، أوكسيكودون، هيدروكودون، فينسيكليدين
الفئة الثالثة
الستيرويدات الابتنائية، الباربيتورات (متوسِّطة المفعول)، البوبرينورفين، ديهيدروكودين، درونابينول، الكيتامين، باريغوريك
الفئة الرابعَة
الباربيتورات (طويلة المفعول)، البنزوديازيبينات، هيدرات كلورال، مودافينيل، ميبروبامات، بنتازوسين، بروبوكسيفين، زولبيديم
الفئة الخامسة
مثبِّطات السعال التي تحتوي على كميات صغيرة من الكوديين، بريغابالين
* لا يمكن وصفه.
GHB = غاما هيدروكسي بوتيرات؛ LSD = ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك. MDMA = ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين.