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بعض الأَسبَاب والملامح السَّريريَّة للإمساك عند الرُّضَّع والأطفال

السَّبب

السّمات الشائعة*

الاختبارات

العيوب الخِلقيَّة في الشرج

التَّوضُّع غير الطبيعي للشرج

فتحة الشرج التي تبدو أقرب إلى الأعضاء التناسليَّة من الحالة الطبيعيَّة

قياسات لتحديد الموضع الدَّقيق لفتحة الشَّرج

تضيُّق شرجي (شرج ضيِّق)

تأخُّر مرور البراز الأوَّل (يُسمَّى العِقي) خلال 24- 48 ساعة التالية للولادة

حالات تبرُّز انفجاريَّة ومؤلمة

البطن المتورِّم

مظهر أو موضع غير طبيعي للشَّرج

فحص الطبيب

انسداد فتحة الشرج (تشوُّهات شرجيَّة مستقيميَّة)

البطن المتورِّم

لا يحدث تبرُّز

اكتشاف انسداد الشَّرج خلال فَحص الطَّبيب

يُجرى فَحص الطَّبيب بعد الولادة مباشرة

مشاكلُ الحبل الشوكي

القِيلَة النُّخاعِيَّةٌ السِّحائِيَّة Meningomyelocele (الشكلُ الأكثرُ شِدَّةً من السِّنسِنَةُ المَشقُوقة spina bifida)

تُشاهد عند الولادة منطقة حمراء قانية على الظهر يتبارز من خلالها الحبل النخاعي

حدوث تراجع في مُنعكسات الساقين أو في توتُّر العضلات

غياب المُنعكَس الطبيعي للشرج (حدوث شَدٍّ عند لمسه بلطف، وتُدعى الحالة غمزة الشرج anal wink)

صورة بسيطة بالأشعة السِّينيَّة x-rays للعمود الفقري السُّفلي

إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي

السِّنسِنَةُ المَشقُوقة الخَفيَّة (تشكيل غير مُكتمِل لعظام العمود الفقري)

من المحتمل ملاحظة خصلة من الشعر أو ترصُّع على الجلد فوق العيب، يُشاهَد عند الولادة

إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي

الحبل النخاعي المشدود (خلال التطوُّر الجنيني، يلتصق الحبل النخاعي في الطرف السفلي من العمود الفقري ولا يمكنه التَّحرُّك صعودًا نحو وضعيَّته الطبيعيَّة)

مشاكل في المشي وألم أو ضَعف في الساقين وألَم الظَّهر

سلس البول،

إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي

ورم بالقرب من عظم العَجُز "العصعص" (ورم مَسخي عَجُزي sacral teratoma) أو غيره من أورام الحبل النخاعي

ألَم الظَّهر ومشاكل في المشي وألم أو ضَعف في الساقين

سلس البول،

إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي

حدوث عدوى في العمود الفقري أو الحبل النخاعي

ألَم الظَّهر ومشاكل في المشي وألم أو ضَعف في الساقين

الحُمّى

سلس البول،

إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي

اضطرابات هُرمونِيَّة أو استقلابيَّة أو شارديَّة

داء السُّكَّري الكاذب (البُوَالَةُ التَفِهَة) Diabetes insipidus (النَّاجم عن مشاكل في الهرمون المُضاد لإدرار البول الذي يساعد على تنظيم كميَّة الماء في الجسم)

العطش والبكاء المُفرطان اللذان تنخفض شدَّتهما عند إعطاء الأطفال الماء

التَّبوُّل المفرط للبول منخفض التركيز

نَقص الوَزن والقيء

اختبارات بوليَّة ودمويَّة لقياس مدى تمديد البول والدَّم (الأُسمُولالِيَّة osmolality)

اختبارات دمويَّة لقياس مستويات الهرمون المُضاد لإدرار البول

فرط كالسيوم الدَّم Hypercalcemia (ارتفاع مستوى الكالسيوم بشكل غير طبيعي في الدَّم)

الغثيان والقيء ونَقص الشَّهية ونَقص الوَزن وضَعف العضلات وألَم البَطن

العطش المفرط والتَّبوُّل المفرط

اختبارات دمويَّة لقياس مستوى الكالسيوم

نقص بوتاسيوم الدَّم Hypokalemia (مستوى البوتاسيوم منخفض بشكل غير طبيعي في الدَّم)

ضَعف العضلات

التَّبوُّل المفرط والتَّجفاف

عدم النّمو وفقًا للتَّوقُّعات (فشل النُّمو failure to thrive)

احتمال استعمال مُدرَّات البول أو بعض المضادَّات الحيويَّة

اختبارات دمويَّة لقياس مستويات الكهارل

قُصور الدَّرَقِيَّة (نقص نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة)

التغذية السيئة

بطء معدَّل ضربات القلب

عند حديثي الولادة، بقع رخوة كبيرة (يوافيخ fontanelles) بين عظام الجمجمة وارتخاء توتُّر العضلات

جفاف الجلد وعدم تَحمُّل البرد والتَّعب واليرقان

اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية

اضطرابات معويَّة

التليُّف الكيسي

تأخُّر المرور الأوَّل للبراز

زيادة بسيطة في الوزن أو عدم حدوث نمو

نوبات مُتكرِّرة من الالتهاب الرئوي

اختِبارُ العَرَق

احتمال إجراء اختبار وراثي لتأكيد التَّشخيص

داء هيرشسبرونغ Hirschsprung

تأخُّر المرور الأوَّل للبراز

البطن المتورِّم

القيء الأخضر أو الأصفر، ممَّا يُشيرُ إلى احتوائه على الصفراء

اكتشاف وجود تضيُّق في فتحة الشرج في أثناء فَحص الطَّبيب

إجراء صورة بالأشعَّة السينيَّة للجزء السفلي من السَّبيل الهضمي بعد حقن الباريوم من خلال المستقيم (حقنة الباريوم)

قياس الضَّغط داخل الشرج والمستقيم

خزعة المستقيم

الحساسيَّة لبروتين حليب البقر

تقيُّؤ

التغذية السيئة

نَقص الوَزن أو ضُعف النُّمو أو كليهما

الدَّم في البراز

اختبار عيِّناتٍ من البراز

الأَعرَاض التي تتراجع عند تغيير الحليب الاصطناعي

احتمال إجراء تنظير داخلي أو تنظير القولون أو كليهما

الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease

ألم بطني

التَّطبُّل

نقص الوَزن

التعب

اختبارات الدم

التنظير الداخلي

مُتلازمة القولون المُتهيِّج

ألم بطني طويل الأمد

الإسهال والإمساك الذي يأتي ويذهب

الشُّعور بعدم اكتمال التَّفريغ بعد التَّبرُّز

تقييم أنماط التَّبرُّز وتوقيت وملامح الألم

استبعاد الاضطرابات الأخرى من خلال دراسة التاريخ الصِّحي والفَحص السَّريري وربما الاختبارات الدَّمويَّة أو فحوص البراز أو التَّصوير أو تنظير القولون

الانسداد الكاذب (الذي يُسبِّبُ أعراض انسداد دون وجود انسداد)

الغثيان والتقيّؤ

ألم بطني وبطن مُتورِّم

الأشعَّة السِّينية للبطن

اختبارات لتقييم مدى كفاءة وظائف الأمعاء (دراسات حَرَكيَّة الأمعاء)

ورم في البطن

نَقص الوَزن وتعرُّق ليلي وحُمَّى

ألم أو تورُّم بطني

اكتشاف كتلة في البطن في أثناء فَحص الطَّبيب

التصوير بالرنين المغناطيسي MRI

التأثيرات الجانبيَّة للأدوية

استعمال العقاقير ذات التأثيرات المُضادَّة للفعل الكوليني (مثل مُضادَّات الهيستامين) أو مضادَّات الاكتئاب أو عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة أو المواد الأفيونية المفعول

استعمال الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب الإمساك

فحص الطبيب

السُّموم

التَّسَمُّمُ الوَشيقِيُّ عند الرُّضَّع

تراجع مفاجئ في القدرة على المصِّ

نقص في توتُّر العضلات

تناول العسل قبل سن 12 شهرًا في بعض الأحيان

اختبار لذيفان الوشيقيَّة في البراز

التَّسمُّم بالرصاص

لا توجد أعراض عادةً

احتمال حدوث ألم بطني وشعور بالتعب وتهيُّج

ارتداد النمو (انتكاس النمو)

اختبارات الدَّم لقياس مستوى الرصاص

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

BM = التَّبرُّز؛ MRI = التصوير بالرَّنين المغناطيسي.

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