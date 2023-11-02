بعض الأَسبَاب والسمات الشائعة للتَّعب الذي يستمر لفترةٍ طويلةٍ أو التَّعب المُزمِن
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
اضطرابات أو سرطانات الدَّم
تراجع في تحمُّل التمارين مع ضِيق النفس في أثناء النشاط بشكلٍ أكثر ممَّا هُوَ متوقَّع لهذا النشاط
شحوب في بعض الأحيان
تعداد الدَّم الكامِل CBC
السرطانات (مثل سَرطان السبيل الهضمي وسرطان الرئة وابيضاض الدَّم واللمفومة والورم النقويّ المتعدد multiple myeloma)
تورُّم واسع الانتشَار في العُقد اللمفية، و/أو نقص الوزن، و/أو تعرُّق ليليّ
عند الإصابة بالوَرَم النِّقوي المُتعدِّد، يحدث ألمٌ في أسفل الظهر أو في عظامٍ أخرى، ويكون هذا الألم شَديدًا في الليل غالبًا
تعداد الدَّم الكامِل CBC
ويحتاجُون أحياناً إلى إجراء فُحوصات أخرى مثل التنظير الداخلي أو اختبارات التصوير
العدوى
اليرقان في بعض الأحيان ونقص الشهيَّة ووجود سائل في البطن
اختبارات الدَّم لتحديد مَدى كفاءة وظائف الكبد وللتعرُّف إلى فيروس التِهاب الكبد
خزعة الكبد في بعض الأحيان
الحُمّى
في بعض الأحيان سعال وأعراض تنفسية
في بعض الأحيان فقدان حاسَّتي التذوق والشَّم
اختبار للكشف عن فيروس سارس-كوف-2
عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infection
تضخُّم الطحال والعُقَد اللِّمفِية وحُمَّى وتعرُّق ليلي
اختبارات دمويَّة في بعض الأحيان للتَّحري عن أضداد الفيروس المُضخِّم للخلايا
عدوى صِمامات القلب (التهاب الشغاف endocarditis)
الحمَّى والتعرُّق الليلي
ألم في المفاصل أحيانًا
غالبًا عندَ الأشخاص الذين لديهم نفخاتٍ في القلب heart murmurs أو يتلقَّون أدويةً عن طريق الوريد
استنبات عيِّنات من الدَّم واختبار تخطيط صَدى القلب
حُمَّى وتعرُّق ليليّ وحالات عَدوى متكررة
صعُوبة في التنفُّس أحيَانًا أو سُعال أو إسهَال أو طَفح جلديّ
اختبار دَموي للتَّحرِّي عن فيروس العَوَز المَناعي البَشَري
كثرة الوحيدات Mononucleosis
حَالة مُستجدَّة لالتهاب الحلق وتورُّم العُقد اللمفية
اختبار دمويّ للتَّحرِّي عَن كثرة الوَحيدات
حالات عَدوى أخرى (على سبيل المثال، الالتهابات الرئوية الفطرية مثل داء النوسجات histoplasmosis أو حالات العَدوَى الطُّفَيليَّة أو داء السِّلّ
حمَّى وتعرُّق ليلي ونَقص الوَزن
سُعالٌ وصعوبة التنفُّس وسُعالٌ مُدمَّى أحياناً
إجراء اختبارات استنادًا إلى نوع العدوى التي تبدُو مُحتَملة
اضطرابات وأسبَاب أخرى
ضيق النَّفس أو صعوبة في التنفُّس عند الاستلقاء والتي تخفّ عند الوقوف بشكلٍ عموديّ (ضيق النفس الاضطجاعيّ orthopnea) أو تورُّم
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عَن وظائف الكُلى
اضطراب النسيج الضام (على سبيل المثال، التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية المجموعيَّة [الذِّئبَة])
حمَّى أو تعرُّق ليلي أو نَقص الوَزن أو آلام المَفاصِل أو طفح جلدي أو تأثيرات في أعضاء أخرى (مثل التأثيرات في القلب أو الرئتين)
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن أجسام مُضادَّة غير طبيعية
زَوال التكيُّف Deconditioning
تاريخ من قلَّة ممارسة التمارين أو كون المريض طريح الفراش أو مُقيماً في المُستشفى
فحص الطبيب فقط
داء السُّكَّري (أحيانًا، تكون الأعراض أخرى واضحةً أكثر غالبًا)
العطش الشديد وفرط التبوُّل وزيادة الشهية وحدوثُ زيادة أو نقص في الوزن بشكلٍ غير مُفسَّر
قياس مستوى السكر (الغلُوكُوز) في الدَّم من بعد صيام الليل وأحيانًا اختبار تَحمُّل الغلوكوز
الأدوية: مضادَّات الاكتئاب ومضادَّات الهيستامين الأقدَم وخافضات ضغط الدَّم ومدرَّات البول التي تُسبِّبُ انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدَّم، ومرخيات العضلات والعقاقير الترويحية والمُهدِّئات
تاريخ لأخذ دواء يُعرَف بقدرته على التَّسبُّب بالتَّعب
فحص الطبيب فقط
صُداع أو ألم في الفك عند المضغ، أو ألم عند تمشيط الشعر أو ضعف الرؤية أو آلام في العضلات عند المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا
قياس سرعة التثفُّل وخزعة للشريان الصدغيّ
اضطرابات الصحة النفسية: القلق أو الاكتئاب أو إدمان العقاقير أو اضطراب الهَلَع أو اضطراب الجَسدَنة somatization (أعرَاض بدنية تنجُم عن القلق بشكلٍ رئيسيّ)
القلق والحُزن ونَقص الشَّهية واضطراب النوم غير المُفسَّر
بالنسبة إلى اضطراب الجَسدَنة somatization disorder، انهِماك مُفرِط في الأعراض البدنيَّة
فحص الطبيب فقط
يتفاقَم التعب مع التعرُّض إلى الحرارة
أعراض سابِقَة لخلل وظيفيّ في الجهاز العصبيّ (مثل الاخدرار وضعف التنسيق وضعف)، خُصوصًا إذا تعرَّض الأشخاص إلى أكثرِ من نوبةٍ من الأَعرَاض
تصوير الدِّماغ أو الحبل الشوكي بالرَّنين المغناطيسيّ
الحمل
انقِطاع الطمث والشعور بإيلام في الثدي عند الجسّ وحدوث غثيان في الصباح وتورُّم في البطن
اختبار الحمل
النُّعاس الشديد في أثناء النهار والاستيقاظ المتكرر وانقطاع التنفُّس في أثناء النوم وصعوبة الاستغراق في النوم والنوم غير المنعش
اختبار النوم (دراسة النوم أو الاختبار المنزلي)
الغُدَّة الدَّرقية غير النَّشِطَة (قُصور الغدَّة الدَّرقيَّة)
عَدم القدرة على تحمل البرد واكتساب الوزن والإمساك وتوسُّف الجلد
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عَن وظائف الغُدَّة الدرقيَّة
نقص الوَزن
أحياناً نَقص الشَّهية أو رائحة كريهة للبراز أو ألم في البطن أو توليفة من هذه الأعراض
فحص الطبيب
اختبارات أخرى أحيانًا
اضطرابَات مجهولة السبب
مُتلازمة التعب المزمن (يُسميها الأطباء حاليًا وفي بعض الأحيان التِهابُ الدِّماغِ والنُّخاع المُؤلم للعضل myalgic encephalomyelitis أو عدم تحمُّل الجهد الجهازي)
التهاب الحلق أو النوم غير المنعش أو صعوبة في التركيز أو ذاكرة قصيرة المدى أو وجع في العضلات أو ألم المَفاصِل أو الصُّداع أو الشعور بإيلام في العقد اللمفيَّة عند الجسّ في العنق أو في الإبطين
فحص الطبيب فقط
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
ألم مُستمرّ لفترةٍ طويلةٍ ومنتشر في العضلات والعظام في مناطق خارج المَفاصِل ونقاط تحريض وألم في أسفل البطن، ووجود غازات وتطبُّل وإمسَاك أو إسهال ونوبات من الشقيقة والقلق
فحص الطبيب فقط
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CBC = تعداد الدَّم الكامل؛ ESR = سُرعة تثفُّل كريات الدَّم الحمراء؛ HIV = فَيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ MRI = التَّصوير بالرنين المغناطيسيّ.