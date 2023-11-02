بعض اختبارات التحري المُوصى بها*، †
الحالة
الاختبار
من أجل
معدل إجراء الاختبار
تصوير البطن بالأمواج فوق الصوتية
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65-75 سنة الذين يدخنون أو كانوا يدخنون سابقًا
مرة واحدة
أسئلة حول عادات شرب الكحول
البالغون
مرة واحدة ومن حين لآخر، كما لو تغيرت ظروف الشخص (كأن يقع تحت ضغوط جديدة أو إذا تغير نمط حياته)
القلق
أسئلة حول الأعراض، مثل الانزعاج المَعِدي
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8–18 سنة
البالغون، بما في ذلك النساء في أثناء وبعد الحمل
مرة واحدة
المشورة الوراثيَّة والاختبارات الجينية الممكنة لطفرات BRCA، والتي يشير وجودها إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض
النساء اللواتي لديهن قريباتٍ (من الدرجة الأولى عادةً) مصاباتٍ بسرطان الثدي أو سرطان المبيض
مرة واحدة
التصوير الشعاعي للثدي
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 74 عامًا
بالنسبة للنساء اللواتي تقل أعمارهنّ عن 50 عامًا، التشاور مع الطبيب حول إجراء اختبارات التحري في حال وجود مخاوف خاصة
مرة كل سنتين
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
النساء من ذوات الخطر المرتفع (مثل النساء اللواتي لديهنّ قريبات مصابات بسرطان الثدي)
عند إجراء تصوير الثدي
اختبار لطاخة بابانيكولاو (Pap) أو اختبار آخر مماثل آخر، وأحيَانًا اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25–65 عامًا
واحد مما يلي:
أمراض القلب والأوعية الدموية (بما فيها النوبة القلبية والسكتة الدماغية)
أسئلة حول عوامل الخطر، وقيم قياس ضغط الدَّم والوزن، واختبارات مستوى الكولسترول في الدم (حالة الدهون)، وسكر الدَّم
جميع البالغين فوق عمر 20 عامًا
استفسار سنوي حول عوامل الخطر وتحري ضغط الدم والوزن
سكر الدم كل 3 سنوات
حالة الدهون كل 5 سنوات
اختبار الحمض النووي باستخدام عَيِّنَة بولية أو مسحة مهبلية
النساء النشيطات جنسيًا في عمر 24 عامًا أو أصغَر
النساء بعمر 25 عامًا أو أكبر ولديهن عوامل خطورة (مثل وجود عدة شركاء جنسيين أو الإصابة بعدوى منتقلة بالجنس)
مرة واحدة على الاقل سنويًا
النساء الحوامل اللواتي يبلغن من العمر 24 عامًا أو أقل
النساء الحوامل اللواتي يبلغن من العمر 25 عامًا أو أكثر ولديهن عوامل خطر
خلال الزيارة الأولى قبل الولادة وخلال الثلث الثالث من الحمل
اختبار الحمض النووي باستخدام عَيِّنَة مأخوذة من الإحليل أو المستقيم بوساطة مسحة، بغض النظر عن استعمال الواقي
الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال خلال العام السابق
مرة على الأقل سنويًا بغض النظر عن استخدام الواقي
مرة كل 3–6 أشهر إذا كان لدى الرجال خطر متزايد للإصابة بالعدوى (على سبيل المثال، إذا كانوا هم أو شركاؤهم الجنسيين متعددي الشركاء الجنسيين)
اختبارات تعتمد على التشريج
جميع الرجال العابرين جندريًا، والأشخاص المتنوعون جندريًا الذين لديهم عنق رحم.
مرة كل سنة
تنظير القولون ، أو التنظير السيني ، أو اختبارات لتحري الدَّم في البراز (اختبار الدم الخفي في البراز [FOBT] أو الاختبار الكيميائي المناعي للبراز [FIT]) أو للحمض النووي DNA للسرطان (FIT-DNA)
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 45–75 عامًا
بالنسبة للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، ينبغي استشارة الطبيب حول التحري الفردي اعتمادًا على حالة عوامل الخطر لديهم (مثل التاريخ العائلي أو بعض اضطرابات الأمعاء)
بالنسبة للأشخاص من ذوي الخطر المتوسط، واحد من الإجراءات التالية:
اختبار FOBT أو FIT بمعدل مرة سنويًا
اختبار FIT-DNA بمعدل مرة كل 1-3 سنوات
تنظير القولون بمعدل مرة كل 10 سنوات
تصوير القولون المقطعي المُحوسَب بمعدل مرة كل 5 سنوات
التنظير السيني المرن بمعدل مرة كل 5 أو 10 سنوات باستخدام اختبار FIT كل عام
الفحص الفموي عند طبيب الأسنان
الكل (يجب أن تبدأ الفحوصات المنتظمة عند بزوغ السن الأول أو قبل بلوغ الطفل عامه الأول)
مرة كل 3-12 شَهرًا للأطفال والمراهقين تحت سن 18 عامًا
مرة كل 12-24 شَهرًا للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر
الأسئلة المباشرة، بما في ذلك الاستبيانات المعيارية
المرضى البالغون والأطفال بعمر 11 عامًا أو أكثر
مرة واحدة ومن حين إلى آخر، كما في حالات ظروف الشدة النفسية (مثل الطلاق أو ضغوط العمل أو تغيير نمط الحياة، أو حدوث وفاة في العائلة)
اختبارات الدَّم لقياس الهيمُوغلُوبين A1C أو مستوى السكر في الدم
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 70 عامًا وأولئك الذين لديهم زيادة في الوزن، أو ارتفاع في ضغط الدَّم، أو ارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدَّم و/أو غيرها من الدهون في الدم، أو الذين كان لديهم سابقًا ارتفاع مستويات في السكر في الدَّم
جميع الأطفال والمراهقين الذين لا يعانون من أية أعراض، والذين يبلغون من العمر 10 سنوات أو أكثر (أو بعد بدء البلوغ الجنسي)، ولديهم زيادة في الوزن أو سمنة أو لديهم عوامل خطر أخرى، كأن تكون الأم مصابة بداء السكري في أثناء الحمل (سكري حملي)
مرة كل 3 سنوات، ويتوقف ذلك على عوامل الخطر ونتائج الاختبارات السابقة
في أثناء الحمل: في الأسبوع 24 من الحمل أو بعد ذلك
داء السيلان
اختبار الحمض النووي باستخدام عَيِّنَة بولية أو مسحة مهبلية
النساء بعمر 24 عامًا أو أصغر ويمارسن الجنس بشكل نشط
النساء بعمر 25 عامًا أو أكبر ولديهن عوامل خطورة (مثل وجود عدة شركاء جنسيين أو الإصابة بعدوى منتقلة بالجنس)
جميع النساء الحوامل في أول زيارة للطبيب بعد حدوث الحمل
الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال خلال العام السابق
مرة واحدة ومن حين لآخر، مع تغير الظروف (مثل مع ممارسة الجنس مع شريك جديد أو بعد الحمل)
فحص السمع
البالغون بعمر 50 عامًا أو أكثر
توصيات مختلفة صادرة عن منظمات وطنية مثل
التحري عن عدم توافق العامل الريصي Rh(D)
اختبارات أخرى في بعض الأحيان، ويتوقف ذلك على نتائج الاختبار
النساء الحوامل
في أول زيارة للطبيب بعد حدوث الحمل
اختبار دموي لتحري العدوى بفيروس التهاب الكبد B
النساء الحوامل، وشركاء السكن، ومتعاطي المخدرات عن طريق الوريد، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.والعديد من عوامل الخطر الأخرى
في أول زيارة للطبيب بعد حدوث الحمل
اختبار دموي لتحري العدوى بفيروس التهاب الكبد C
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 79 عامًا
الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر (مثل أولئك الذين يتعاطون العقاقير عن طريق الوريد)
مرة واحدة
قياس ضغط الدم
المرضى البالغون والأطفال الذين يبلغون من العمر 3 سنوات أو أكثر
في كل زيارة لعيادة الطبيب أو مرة واحدة كل سنة
عدوى فيروس العَوَز المَناعيّ البشري HIV، بما في ذلك الإيدز
اختبار الدم أو اللعاب لتحري العدوى بفيروس HIV
جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15-65 عامًا، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وتوجد لديهم عوامل خطر للإصابة بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وجميع النساء الحوامل
مرة واحدة على الأقل ومرة ثانية عند حدوث نشاط جديد يزيد خطر الإصابة (كتعدد الشركاء الجنسيين، أو استخدام حقن المخدرات، و، عند الرجال، ممارسة الجنس مع الرجال)
التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا ويدخنون 20 علبة سجائر أو أكثر سنويًا ويدخنون حاليًا أو أقلعوا عن التدخين في غضون السنوات الخمس عشرة الماضية فقط
كل عام
قياس امتصاص الأشعَّة السِّينية المزدوج (DXA) لقياس كثافة العظام
جميع النساء بعمر 65 عامًا أو أكثر
النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 65 عامًا إذا كن معرَّضات لخطر الكسور الناجمة عن هشاشة العظام أو لديهم عوامل خطر للإصابة بهشاشة العظام (مثل الأقارب المُصابين بهشاشة العظام، أو انخفاض وزن الجسم، أو المدخنين، أو استعمال الستيرويدات القشرية أو غيرها من الأدوية التي يمكن أن تُسبب خسارة الكتلة العظمية)
مرة على الاقل
زيادة الوزن لدى البالغين والأطفال
قياس الطول والوزن
حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI)
جميع البالغين والأطفال بعمر 6 سنوات أو أكثر
في كل زيارة مقررة إلى عيادة الطبيب أو مرة في السنة
ضعف الرؤية
فحص العين واختبار الرؤية المناسبين للفئة العمرية لكل من الغمش/الحَوَل، والخطأ الانكساري، وأية مشاكل أخرى يمكن أن تسبب ضعف الرؤية
الكل
توصيات مختلفة صادرة عن منظمات وطنية مثل
الأطفال: بحلول عمر 6 أشهر (لفحص صحة العين، وتطور الرؤية، وتوازي العينين)
مرة واحدة على الأقل عند جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات للكشف عن الغمش أو عوامل الخطر الخاصة به
البالغون بعمر 65 عامًا أو أكثر: مرة كل 1 إلى 2 سنة
اختبار الدم لتحري العدوى
البالغون الذين لديهم عوامل خطورة مثل
مرة واحدة ومن حين لآخر، كما لو تغيرت ظروف الشخص (مثل ممارسة الجنس مع شركاء جدد، أو حدوث حمل)
أسئلة حول استعمال التبغ
جميع المراهقين والبالغين
كل زيارة لعيادة الطبيب
* بناء على توصيات من مختلف الهيئات الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة.ولكن قد تتباين تلك التوصيات أحيانًا.بالإضافة إلى ذلك، تُجرى اختبارات التحري بوتيرة أعلى لدى الأشخاص الذين لديهم زيادة في خطر المرض.لا يشتمل هذا الجدول على جميع التوصيات.
† تتضمن تدابير الفحص التي يمكن القيام بها في المنزل كلًا من قياس الوزن بانتظام، وتحري أية تبدلات أو قرحات نازفة في الجلد بمعدل مرة واحدة سنويًا.يمكن للشخص أن يطلب من شخص آخر (مثل الزوج/الزوجة) فحص الجلد في المناطق التي يصعب رؤيتها، مثل الظهر أو خلف الأذنين.يُشيرُ بعض الأطباء إلى أنَّ الرجال يتحرَّون عن وجود كُتل في الخصيتين، على الرغم من أنَّ الأدلة على فعَّالية هذا الإجراء غير واضحة.
‡ ينطوي اختبارُ فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة على إجراء اختباراتٍ للتحري عن أنواع فيروس الورم الحليمي البشري الأكثر ميلاً للتسبُّب بسرطان عنق الرحم.يمكن لهذا الاختبار الكشف عن أجزاء من الحمض النووي الوراثي لهذه السرطانات في خلايا عنق الرحم.