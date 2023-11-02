† تتضمن تدابير الفحص التي يمكن القيام بها في المنزل كلًا من قياس الوزن بانتظام، وتحري أية تبدلات أو قرحات نازفة في الجلد بمعدل مرة واحدة سنويًا.يمكن للشخص أن يطلب من شخص آخر (مثل الزوج/الزوجة) فحص الجلد في المناطق التي يصعب رؤيتها، مثل الظهر أو خلف الأذنين.يُشيرُ بعض الأطباء إلى أنَّ الرجال يتحرَّون عن وجود كُتل في الخصيتين، على الرغم من أنَّ الأدلة على فعَّالية هذا الإجراء غير واضحة.