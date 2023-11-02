* يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تسبب انقطاع الحيض.

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من البرولاكتين (هرمون ينبِّه الثديين لإنتاج الحليب) إلى انقطاع فترات الحيض.