بعض أسباب وملامح انقطاع الحيض
السبب*
الخصائص المشتركة†
الاختبارات
الاضطرابات الهُرمونِيَّة
فرط نشاط الغدَّة الدرقيَّة (فرط الدرقية)
الجلد دافئ ورطب وصعوبة تحمُّل الحرارة والتعرُّق المفرط وزيادة الشهية ونَقص الوَزن وجحوظ العينين والرُّؤية المزدوجة والارتعاش (رُعاش) وتكرُّر التَّبرُّز.
تضخم الغُدَّة الدرقية (الدُّراق) في بعض الأحيان
اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية
قُصور الدَّرَقِيَّة (نقص نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة)
صعوبة تحمُّل البرد وانخفاض الشَّهيَّة وزيادة الوزن وخشونة وسماكة الجلد وفقدان شعر الحاجب وانتفاخ الوجه وتدلِّي الأجفان والتَّعب والكسل والكلام البطيء والإمساك.
اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية
اضطرابات الغدَّة النُّخامية، بما في ذلك الأورام التي تُنتِج البرولاكتين‡ والإصابات
مشاكل الرؤية والصُّدَاع، ولاسيَّما عند حلول الليل
في بعض الأحيان، إنتاج الحليب عند النساء اللواتي لا يَقُمنَ بالإرضاع الطبيعي (ثَرُّ اللَّبَن)
اختبار دموي لقياس مستويات البرولاكتين
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
ظهور الملامح الذُّكوريَّة (مثل شعر الجسم الزائد والصوت العميق وزيادة حجم العضلات)
عدم انتظام فترات الحيض أو عدم حدوثها، والعدّ، والدُّهون الزائدة في البطن، والجلد الدَّاكن والسميك تحت الإبط وعلى المنطقة الخلفيَّة من الرقبة وفي طيَّات الجلد
اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات
تصوير الحوضِ بتخطيط الصَّدى للتَّحرِّي عن الشذوذات في المَبيضين
أعراض سنِّ اليأس، بما في ذلك الهبَّات السَّاخنة والتعرُّق الليلي وجفاف وترقُّق المهبل
عوامل الخطر مثل استئصال المَبيضين أو المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجَة الشعاعيَّة المُوَجَّهة إلى الحوض (الجزء السُّفلي من البطن)
اختبارات دمويَّة لقياس مستويات الإِسترُوجين وهرمونات أخرى
بالنسبة للنِّساء دون سنِّ 35 عامًا، فحص الصِّبغيَّات في عَيِّنَة من الأنسجة (مثل الدَّم)
الأورام التي تُنتِج الهرمونات الذكريَّة (الأندروجينات)، في المبيضين أو الغُدَّد الكظريَّة عادةً
ظهور الملامح الذكريَّة، وحب الشباب، والأعضاء التناسلية التي لا يمكن تمييزها إن كانت ذكريَّة أو أنثويَّة (الأعضاء التَّناسليَّة المُلتَبِسة)
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بتخطيط الصدى
الاضطرابات البنيوية
عيوب خِلقيَّة:
انقطاع الحيض الأوَّلي Primary amenorrhea
ظهور طبيعي للثديين والملامح الجنسيَّة الثَّانويَّة
ألم بطني يحدث في دورات وانتفاخ المهبل أو الرَّحم (نتيجة احتجاز دم الحيض وتجمُّعه)
فحص الطبيب
تصوير الرَّحِم والبوق (تُؤخّذ صورة بالأشعَّة السِّينية بعد حقن عامل التباين في الرحم والبوقين الرَّحميين) أو تنظير الرَّحم (إدخال أنبوب استعراض عبر المهبل لمشاهدة الرَّحم)
مُتلازمة أشرمان asherman syndrome (تندُّب بطانة الرَّحم النَّاجم عن عدوى أو جراحة)
انقطاع الحيض الثانوي Secondary amenorrhea
الإسقاط المُتكرِّر والعُقم في كثيرٍ من الأحيان
تصوير الرَّحم بتخطيط الصَّدى (التصوير بتخطيط الصدى بعد حقن محلول في الرحم) أو تصوير الرَّحِم والبوق أو تنظير الرَّحم
في بعض الأحيان إذا كانت النتائج غير واضحة، يمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي
انقطاع الحيض الثانوي Secondary amenorrhea
الألم والنَّزف المهبلي والإمساك وحالات الإسقاط المُتكرِّرة والتحريض المتكرِّر أو الإلحاح على التبوُّل في كثيرٍ من الأحيان.
التصوير بتخطيط الصدى
التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان إذا كان من الصَّعب استعراض الأورام الليفيَّة أو إذا ظهرت غير طبيعيَّة
انقطاع الحيض الثانوي Secondary amenorrhea
نزف مهبلي
التَّصوير بتخطيط الصدى أو تصوير الرَّحم بتخطيط الصدى أو تنظير الرَّحم
الحالات التي تؤدي إلى حدوث خلل وظيفي في الوطاء
الاضطرابات المزمنة، وخاصة اضطرابات الرئتين، أو السبيل الهضمي، أو الدم، أو الكلى، أو الكبد
ترتبط الأعراض بالاضطراب النوعي
فحص الطبيب
عادةً ما تُجرى اختبارات نوعية للاضطراب بذاته
الإفراط في ممارسة التمارين الرياضيَّة
انخفاض في الوزن ومستويات الدُّهون في الجسم غالبًا
فحص الطبيب
العدوى، مثل عدوى فيروس عوز المناعة البشري HIV، والتهاب الدماغ، والزهري، والسل.
ترتبط الأعراض بالاضطراب النوعي
فحص الطبيب
عادةً ما تؤخذ خزعة نسيجية وتُجرى عليها اختبارات، أو استزراع، أو غير ذلك لتحديد الكائن الدقيق
الاضطرابات النَّفسيَّة (مثل الاكتئاب أو الاضطراب الوَسواسي القَهري)
الانسحاب من ممارسة النَّشاطات المعتادة
الخمول أو الحزن
في بعض الأحيان زيادة الوزن أو نَقص الوَزن وصعوبة النوم أو الإفراط في النوم
فحص الطبيب
سُوء التَّغذية (والذي قد ينجم عن الفقر أو اضطرابات الأكل أو اتِّباع نظام غذائي قاسي)
في كثيرٍ من الأحيان انخفاض وزن ودهون الجِّسم أو حدوث خسارة كبيرة في الوزن خلال فترة زمنيَّة قصيرة
فحص الطبيب
الشدَّة النفسيَّة أو التوتُّر Stress
أحداث الحياة المُجهِدة وصعوبة التَّركيز والقلق ومشاكل النَّوم (الكثير جدًّا أو القليل جدًّا)
فحص الطبيب
* يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تسبب انقطاع الحيض.
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من البرولاكتين (هرمون ينبِّه الثديين لإنتاج الحليب) إلى انقطاع فترات الحيض.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.