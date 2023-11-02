* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

† ليس من الضَّروري إجراء صورة بالأشعَّة السِّينية غالبًا.يجب سحبُ سائلٍ من المَفصِل لاختباره غالبًا.

‡ يمكن أن تبدأ الأعراض فجأةً، ولكنَّ الاضطراب يكون مزمنًا أو بأتي ويذهب عادةً.

§ الأضدَّاد الذَّاتيَّة هي أجسام مُضادَّة للأنسجة الذَّاتية للشخص.ومن الأمثلة على ذلك الأجسام المُضادَّة للنوى والأجسام المُضادَّة للحمض النَّووي المُضاعَف وأضَّداد ببتيد السيترولين الحلقيّ والعامل الرُّوماتويدي.