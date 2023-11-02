بعضُ أسباب وملامح الألم في أكثر من مفصل
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
تتسبَّب الاضطراباتُ في حدوث ألمٍ متناظرٍ في المَفاصِل عادةً
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
المَفاصِل غير مُلتهِبة
ألم مزمن منتشر وإيلام في العضلات (قد يشملان المَفاصِل أو الظهر)
التعب
مُتَلاَزِمَةُ القولونِ المُتَهَيِّج أو اضطرابات النَّوم في بعض الأحيان
تكون مزمنةً عادةً، وتُصيب النِّساء غالبًا
الاكتئاب أو اضطرابات مزاج أخرى في كثيرٍ من الأحيان
من غير الضَّروري إجراءُ اختبارات في بعض الأحيان
التهاب المَفاصِل العدوائي بسبب فيروسات
يحدث ألم المَفاصِل مع أو من دون التهاب في غضون ساعات أو أيَّام عادةً
أعراض أخرى للعدوى الفيروسيَّة (مثل، قد يؤدي التهاب الكبد B إلى حدوث اليرقان ويمكن أن يتسبَّب التهاب الكبد C في ظهور بقع أرجوانيَّة على الساقين، وتؤدِّي العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري إلى تورُّم العُقَد اللِّمفِية)
تحليل سائل المَفصِل
اختبارات دمويَّة لتحديد الفيروس (التهاب الكبد C أو B أو الفيروسة الصغيرة في معظم الأحيان)
الالتهاب المَفصِلي المُتناظر المزمن،‡ خلال مرحلة الطفولة
ألم أسفل الظهر
تورُّم الغدد في جميع أنحاء الجسم أو نوبات الحُمَّى
تضخُّم الكبد والطُّحال
سوائل زائدة في محيط القلب أو الرئتين
طفح جلدي أو ألم في العين واحمرار
اختبارات دمويَّة للأضداد الذَّاتيَّة §
الأمراض الأخرى التي تُسبِّبُ التهاب المَفاصِل (مثل مُتَلاَزِمَة شوغرن والتَّصلُّب الجهازي)
شعور بالألم في كثيرٍ من المَفاصِل مع أو من دون تورُّم خفيف
اختبارات دمويَّة للأضداد الذَّاتيَّة §
التهاب متناظر مزمن،‡ في المَفاصِل الصغيرة والكبيرة
التعب والتَّيبُّس الصباحي
تشوُّه المَفاصِل (لاسيَّما مفاصل البَراجم والمعصم) في نهاية المطاف
في بعض الأحيان تورُّمات قاسية تحت الجلدو مُتلازمة النفق الرُّسغي
من الشَّائع حدوثه عندَ الشباب، ولكن يمكن أن يُصيبَ الذين بلغوا 60 عامًا أو أكثر
التصوير بالأشعة السينية
اختبارات دمويَّة للأضداد الذَّاتيَّة §
داءُ المَصل (ردَّة فعل من الجِهاز المَناعيّ تجاه الكميات الكبيرة من البروتينات الغريبة في مجرى الدّم)
الألم والتهاب في عدَّة مفاصل
حُمَّى وطفح جلدي وتورُّم الغدد
عندَ الأشخاص الذين تعرَّضوا لبروتينات غريبة (بسبب نقل الدَّم مثلًا) قبل نحو 21 يومًا من بداية الأَعرَاض
اختِبارات الدم في بعض الأحيان
المُتلازمات التي تُسبِّبُ مرونة غير مَألوفَة في المَفصِل (مثل مُتَلاَزِمَة إيلَرز-دانلوس)
ألم في عدد من المَفاصِل عادةً
الالتهاب المَفصِلي نادر
ازدياد رخاوة الجلد
عندَ الأشخاص المعروف أن لديهم تاريخًا من حالات مُتكرّرة لخلع المَفصِل أو عدم التَّراصف
عندَ الأشخاص المعروف بأنَّهم توجد إصابات بين أفراد عائلاتهم
الاختبارات الجينية في بعض الأحيان
الذئبة الحماميَّة المجموعيَّة وغيرها، وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، أمراض المناعة الذاتيَّة (مثل الالتهاب العضلي المناعي الذاتي ومتلازمة شوغرن، والتهاب الأوعية الدَّمويَّة مثل التهاب الأوعية الدَّمويَّة المرتبط بالغلوبولين المناعي)
ألم المَفاصِل‡ مع أو من دون التهاب، والذي يمكن أن يحدث عند نُكْس الاضطراب
أعراض أخرى تختلف باختلاف المرض المناعي الذَّاتيّ، مثل التغيُّرات الجلديَّة أو الألم البطني أو وجع العضلات أو مرض الكلية أو تجمُّع سائل في محيط الرئتين أو القلب أو الأعضاء الأخرى (التهاب المصليَّة) أو جفاف العينين وجفاف الفم
اختبارات دمويَّة لأضداد ذاتيَّة مختلفة §
خزعةٍ من الجلد أو الكلية أو أعضاء مصابة أخرى في بعض الأحيان
تحليل البول
الاضطرابات التي تُسبِّبُ ألمًا مفصليًّا غيرَ متناظرٍ عادةً
إصابة المَفاصِل الكبيرة
ألم في أسفل الظهر عندَ معظم الأشخاص
احمرار وألم العين (التهاب القزحية)
التهاب وتر العرقوب
تسرُّب الدَّم الرَّاجع من خلال الصمام الأبهري (قصور الأبهر)
التصوير بالأشعة السينية
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
تقرُّحات مزمنة ‡ أو ناكسة في الفم والأعضاء التناسليَّة
ألم أو احمرار في العين في بعض الأحيان
يبدأ في العشرينيَّات من العمر غالبًا
في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط عادة (نادر نسبيًّا في الولايات المتحدة)
من غير الضَّروري إجراءُ اختبارات في بعض الأحيان
النِّقرس والاضطرابات ذات الصلة (مثل التهاب المَفاصِل ببيروفوسفات الكالسيوم).
ألم مفاجئ وشديد والشُّعور بالدِّفء وحدوث تورُّم (لاسيَّما في إصبع القدم الكبير أو الرُّكبة، ولكنَّه قد يحدث في أيِّ مفصلٍ تقريبًا)
أحيَانًا الحُمى
ضرر في مفصلٍ واحدٍ فقط غالبًا، ولكنَّه يحصل في عددٍ منها في بعض الأحيان
اختبارات السائل المَفصِلي
التِهاب الشَّغافِ العَدوائِيّ (عدوى بطانة القلب وكذلك صِمامات القلب عادةً)
ألم وتورُّم مَفصِلي
من الشَّائع حدوث حمَّى وتعرُّق ليلي وطفح جلدي ونقص في الوَزن ونَفخَة قَلبِيَّة
اختبارات الدم
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
الفُصال العظمي osteoarthritis
الشُّعور في معظم الأحيان بألمٍ مزمنٍ في الركبتين والوركين والمَفاصِل الصغيرة في أصابع اليدين التي يمكن أن تتضخَّم وتتشوَّه قليلًا أيضًا
لا يوجد احمرار
ألَم في الظَّهر والرقبة في كثيرٍ من الأحيان
التصوير بالأشعة السينية
الصَّدفيَّة (من دون آفاتٍ جلديَّة أو مع بعضها في بعض الأحيان)
التهاب مزمن متناظر ‡ في المَفاصِل في بعض الأحيان
شذوذات مزمنة في أصابع اليدين والقدمين والأظافر
التهاب الوتر
احمرار وألم في العين
التصوير بالأشعة السينية
التهاب المَفاصِل التَّفاعلي والتهاب المَفاصِل بالاعتلال المعوي
يُصيب ألمٌ مفاجئ المَفاصِل الكبيرة من الساقين أو القدمين عادةً، حيث يحدث في كثير من الأحيان بعد انقضاء من 1-3 أسابيع على إصابة السَّبيل الهضمي (مثل التهاب المعدة والأمعاء) أو السَّبيل البولي التناسلي (مثل التهاب الإحليل) بالعدوى.
إصابة في العمود الفقري في بعض الأحيان
اختبارات للعدوى المنتقلة بالجنس
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† ليس من الضَّروري إجراء صورة بالأشعَّة السِّينية غالبًا.يجب سحبُ سائلٍ من المَفصِل لاختباره غالبًا.
‡ يمكن أن تبدأ الأعراض فجأةً، ولكنَّ الاضطراب يكون مزمنًا أو بأتي ويذهب عادةً.
§ الأضدَّاد الذَّاتيَّة هي أجسام مُضادَّة للأنسجة الذَّاتية للشخص.ومن الأمثلة على ذلك الأجسام المُضادَّة للنوى والأجسام المُضادَّة للحمض النَّووي المُضاعَف وأضَّداد ببتيد السيترولين الحلقيّ والعامل الرُّوماتويدي.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.