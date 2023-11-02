بعض أسباب وملامح ألم الحوض خلال فترة الحمل المبكر
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
التغيُّرات الطبيعية في الحمل، بما فيها تمطُّط ونموُّ الرحم ومشاكل الأنسجة الضامة المحيطة
الإحساس بالمغص أو الحرقة في أسفل البطن، و/أو الحوض، و/أو أسفل الظهر
في بعض الأحيان، الألم الحادّ والمفاجئ المترافق مع الحركة (ألم الرباط المستدير)
الفحص المنتظم قبل الولادة مع تحري العلامات الحيوية الأمومية، وفحص البطن، وفي بعض الأحيان فحص الحوض، وقياس معدل ضربات قلب الجنين
التصوير بالموجات فوق الصوتية للحوض أحيَانًا
الألم التشنجي في الحوض
النزف المهبلي عادةً، وأحيانًا مع خروج نسج من الحمل
قياس معدل ضربات قلب الجنين
اختبار دموي للحمل
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
الحمل خارج الرحم (تَوَضُّع الحمل بشكل غير طبيعي - وليس في مكانه المعتاد داخل الرحم)
ألم في البطن أو الحوض يكون
قد يؤدي تمزُّق الحمل خارج الرحم إلى حدوث إغماء أو الشعور بخفَّة في الرأس أو حدوث تسرع في ضربات القلب
اختبار دموي للحمل
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
تنظير البطن (إدخال أنبوب المشاهدة من خلال شقٍّ في البطن) أو فتح البطن (جراحة تنطوي على إجراء شقٍّ في البطن) في بعض الأحيان
متلازمة فرط التنبيه المبيضي
استخدام أدوية الخصوبة في أثناء الحمل الحالي
ألم كليل أو ضغط في البطن
في حال زيادة الوزن المتوسِّطةً أو الشديدة، أو انتفاخ البطن والاستسقاء،أو داء الكلية الحاد، أو الانصباب الجنبي، أو التخثُّر المنتثر داخل الأوعية
التصوير بتخطيط الصدى
الاختبارات الدموية
الشعور بحرقةٍ أثناء التبوُّل، والتبوُّل بشكل متكرر، والحاجة إلى التبوُّل بشكل فوري.
في بعض الأحيان، الشعور بالانِزعَاج في المنطقة التي تعلو عظم العانة
في بعض الأحيان، وجود دم في البول
في بعض الأحيان، حمَّى وقشعريرة
اختبارات البول (تحليل البول) وزراعته
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
ً† عند النساء الحوامل اللواتي لديهن أعراض مُثيرة للقلق، يُقيّم الطبيب العلامات الحيوية الأمومية، ويجري فحصًا سريريًا، ويُقيم حالة الجنين من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الجنين أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.