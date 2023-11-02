ً† عند النساء الحوامل اللواتي لديهن أعراض مُثيرة للقلق، يُقيّم الطبيب العلامات الحيوية الأمومية، ويجري فحصًا سريريًا، ويُقيم حالة الجنين من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الجنين أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.