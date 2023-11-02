بعض أسباب وملامح ألم الأطراف
السبب*
الخصائص المشتركة†
الاختبارات
الألم المفاجئ الشديد الذي يحدث في غضون بضع دقائق
انسداد الشريان في أحد الأطراف، وعادةً في الساق بسبب جلطة دموية
الألم المفاجئ الشديد
برودة وشُحوب الطرف
بعد عدة ساعات تظهر علامات عطل في الأعصاب، مثل الضعف،أو التنميل، أو التشنجات
ضعف أو عدم وجود شعور بالنبض في الطرف
القيام بتصوير الشرايين على الفور
الفتق المُفاجئ لقرص في العمود الفقري
يظهر الألم وأحيَانًا التنميل في خط أسفل الطرف
الألم الذي غالبًا ما يزيد بسبب الحركة
في كثير من الأحيان ألَم في الرقبة أو الظَّهر
أحيَانًا ضعف في جُزء من الطرف المتضرر
التصوير بالرنين المغناطيسي عادةً
النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب myocardial infarction)
ألمٌ في الذراع، وليس الساق
أحيَانًا ألَم أو ضغط في الصدر أو الفك
أحيَانًا الغثيان، والتعرق، وضِيق في التنفُّس
أحيانًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
اختبارات الدم للمواد التي تُشير إلى ضَرَر القلب (الواسمات الحيوية القلبية)
أحيانًا تصوير الأوعية لشرايين القلب
داء الشرايين المحيطي، الناجم عن الرواسب الدهنية في جدران الشرايين (تصلب الشرايين)، مما يقلل من تدفق الدم، ودائما تقريبًا تكون في الساق
النوبات المتقطعة لآلام الساق التي تحدث فقط عند المشي والتي تختفي بعد بضع دقائق من الراحة (العرج المتقطعة)
دراسة تصويرية بالأمواج فوق الصوتية
أحيَانًا الشرَايين
الألم الذي يحدث تدريجيًا (على مدى ساعات إلى أيام)
عَدوى بكتيرية في الجلد (التهاب النسيج الخلوي)
منطقة غير منتظمة من الاحمرار أو الُدكنة، والدفىء، والإيلام
أحيَانًا الحُمى
فحص الطبيب
استنبات الدم في بعض الأحيان
تخثر الأوردة العميقة (تجلط الدَّم في الوريد العَميق في الساق [عادةً] أو في الذراع)
تورم جزء كامل من طرف (على سبيل المثال، الربلة كلها أو الربلة والطرف العلوي من الساق)
ألم، و/أو احمرار أو دُكنة، و/أو سخونة، و/أو ألم بالجس في المنطقة المصابة عادةً
في بعض الأحيان في الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر لجلطات الدم، مثل الجراحة الأخيرة، أو إصابة، أو الراحة في الفراش، أو جبيرة الساق، أواستخدام العلاج الهرموني، أو السرطان
دراسة تصويرية بالأمواج فوق الصوتية
في بعض الأحيان، يُجرَى اختبار للدَّم للكشف عن جلطات الدَّم (المثنوي-دي)
عدوى بكتيرية عميقة تحت الجلد أو في العضلات (النخر العضلي myonecrosis)
ألم عميق مستمرّ
احمرار أو دُكنة، ودفء، وإيلام، وتورُّم يبدو مشدودًا
علامات المرض الشديد (مثل الحمى، والتَّخليط الذهنِي، ومُعدل ضربات القلب السريع)
مفرزات كريهة الرائحة، أو بثور، أو مناطق سوداء من الميت، في بعض الأحيان
زروع الدم والأنسجة
دراسات الأشعَّة السِّينيَّة
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
عدوى العظام (التهاب العَظم والنقي)
ألم عميق مستمر، غالبًا ما يحدث في الليل
إيلام العظام والحمَّى
لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر (مثل ضعف الجهاز المناعي، أو استخدام حقن العقاقير غير المشروعة، أو مصدر معروف للعدوى) في كثير من الأحيان
دراسات التصوير بالأشعة السِينية وبالرنين المغناطيسي و/أو التصوير المقطعي المحوسَب
زرع نقي العظام في بعض الأحيان
ألم مُزمن (موجود لمدة أسبوع أو أكثر)
ورم في العظام (ينشأ في العظم أو ينتشر من سرطان موجود في أماكن أخرى من الجسم إلى العظام)
ألم عميق ومستمرّ، غالبًا ما يكون أسوأ في الليل
إيلام العظام
لدى الأشخاص المصابين بالسرطان في كثير من الأحيان
دراسات التصوير بالأشعة السِينية وبالرنين المغناطيسي و/أو التصوير المقطعي المحوسَب
الضغط على بعض الأعصاب، كما يحدث في:
ضعف عادةً، وتنميل أحيَانًا، في جزء من الطرف
فحص الطبيب فقط أحيانًا
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي في بعض الأحيان
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
الضغط على جذر أحد الأعصاب الشوكية (الجزء من العصب الشوكي أو النخاعي بجانب الحبل الشوكي)، والذي قد يكون ناجمًا عن قرص مفتوق أو نتوءات أو مهاميز عظميَّة
يظهر الألم وأحيَانًا التنميل في خط أسفل الطرف
الألم الذي غالبًا ما يزيد بسبب الحركة
في كثير من الأحيان ألَم في الرقبة أو الظَّهر
ضعف في جُزء من الطرف المصاب غالبًا
التصوير بالرنين المغناطيسي عادةً
تنكس أو التهاب في عددٍ مِن الأعصاب في جميع أنحاء الجسم (اعتلال الأعصاب polyneuropathy)
تنميل مزمن وألم حارق، في كلتا اليدين أو القدمين عادةً
لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب يسبب ضَرَر الأعصاب في كثير من الأحيان، مثل مرض السكري، أو اضطراب تعاطي الكحول، أو التهاب الأوعية الدموية
فحص الطبيب فقط أحيانًا
الاختبارات الدموية وتخطيط كهربية العضل واختبارات التوصيل العصبي في بعض الأحيان
ألم حارق شديد أو مُوجِع
زيادة الإحساس وألم ناجم عن شيء لا يُعَدّ مؤلمًا عادةً، في بعض الأحيان
جلد يبدو أحمر، أو مبقَّعًا، أو شاحبًا، وزيادة أو نقص التعرُّق في الطرف المصاب، في كثير من الأحيان
لدى الأشخاص الذين لديهم إصابة عادةً (قبل سنوات عديدة في بعض الأحيان)
فحص الطبيب فقط
القصور الوَريدي المزمن (ممَّا يَتسبَّب في تجمع الدَّم في الساقين)
تَورم في الكاحلين أو الساقين
انزعاج مزمن خفيف، أو وجع، أو تشنجات في الساقين ولكن من دون ألم
مناطق قاسية بنية محمَّرة على الجلد، وقروح ضحلة، على أسفَل السَّاقين في بعض الأحيان
الدّوالي الوريديَّة في كثير من الأحيان
فحص الطبيب فقط
* ألم الذراع أو الساق الناجم عن إصابة غير المدرجة.
† يُجرى فحص الطبيب دائمًا.تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربائية القلب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.