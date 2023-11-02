بعض أسباب وسمات النزف المعدي المعوي
السبب*
الخصائص المشتركة†
الاختبارات
السبيل الهضمي العلوي (الذي يتميَّز بقيء الدَّم أو مادة بنية داكنة تشبه القهوة المطحونة)
تقرُّح أو تآكل المريء أو المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشرِي)
ألَم
كما يمكن للقرحات غير المؤلمة أن تُسبِّبَ النزفَ
إجراء تنظير للجزء العلوي من الجهاز الهضمي (فحص المريء والمعدة والاثناعشرِي باستعمال أنبوب مشاهدة مرن يُسمَّى المنظار الدَّاخلي)
دوالي المريء (الأوردة المُتضخِّمة في المريء)
نزف شديد الغزارة عادةً
يُصيبُ الأشخاص المُصابين بأمراض الكبد المزمنة مثل تشمُّع الكبد غالبًا
ظهورعلامات أمراض الكبد المزمنة مثل تورُّم البطن وتلوُّن الجلد وبياض العينين بالأصفر ( اليرقان )
التَّنظير الدَّاخلي للجزء العلوي من الجهاز الهضمي
تمزُّق مالوري-ويس (تمزُّق في المريء ينجم عن القيء)
يحدث عند الأشخاص الذين تقيَّؤوا مرَّةً واحدة أو أكثر قبل أن يبدأ القيء الدَّموي
الشُّعور بألم في الجزء السفلي من الصدر أثناء القيء في بعض الأحيان
التَّنظير الدَّاخلي للجزء العلوي من الجهاز الهضمي
وجود اتصالات شاذَّة بين الشرايين والأوردة (تشوُّهات شريانيَّة وريديَّة) في الأمعاء
عادة لا توجد أعراض أخرى
التَّنظير الدَّاخلي للجزء العلوي من الجهاز الهضمي
السبيل الهضمي السُّفلي (والذي يُلاحظ عند مرور الدَّم في البراز)
اقتصار وجود الدَّم الأحمر القاني على أوراق الحمَّام أو على سطح كتل البراز
تنظير الشَّرج (فحص الشرج و المستقيم باستعمال أنبوب قصير وقاسي) أو التَّنظير السيني
ألم في أثناء التَّبرُّز
اقتصار وجود الدَّم الأحمر القاني على أوراق الحمَّام أو على سطح كتل البراز
ملاحظة وجود شقٍّ خلال الفحص الطبِّي
فحص الطبيب فقط
شذوذ في الأوعية الدَّموية (التَّنسُّج الوعائي) في الأمعاء
غير مؤلم
خروج دم أحمر فاتح من المستقيم (تبرُّز مُدمَّى)
عادةً عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا (السبب الأكثر شُيُوعًا لنزف الأمعاء الغليظة في هذه الفئة العمرية)
تنظير القولون (فحص كامل للأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج باستعمال المنظار الدَّاخلي)
التهاب الأمعاء الغليظة النَّاجم عن المُعالجة الشعاعيَّة أو العدوى أو تعطيل إمدادات الدَّم (كما يحدث في التهاب القولون الإقفاري)
الإسهال الدَّموي والحمَّى وألَم بطني
تنظير القولون
اختبارات البراز للتحرِّي عن الكائنات المُعدِية
التصوير المقطعي المحوسب CT في بعض الأحيان
التَّعب أو الضَّعف أو الشُّعور بالتَّطبُّل في بعض الأحيان
عند الأشخاص في منتصف أعمارهم أو عند كبار السِّن
تنظير وخزع القولون (فحص عيِّنات الأنسجة المُستأصَلة من بطانة الأمعاء)
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
تنظير القولون
داء رتجي (مثل داء الرُّتوج)
تبرُّز مُدمَّى مؤلم
عند الأشخاص المصابين بداء رتجي في بعض الأحيان
تنظير القولون
التصوير المقطعي المحوسب CT في بعض الأحيان
تصوير الأوعية في بعض الأحيان (تُؤخَذ صورة بالأشعَّة السينيَّة بعد حقن صبغة يمكن مشاهدتها في الصورة إلى داخل الشريان بواسطة القثطار)
الدَّاء المِعوي الالتهابي (مثل التِهابُ المُستَقيمِ التَّقَرُّحِيّ أو التهاب القولون التَّقرُّحي أو داء كرون)
الإسهال الدَّموي والحمَّى ومغص وألَم في البَطن
عند الأشخاص الذين عانوا من عدَّة نوبات من نزف المستقيم في بعض الأحيان
تنظير القَولون والخزعة
* يَجرِي تسجيل الأَسبَاب بدءًا من الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا إلى الأقل في كل قسم.
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
الجهاز الهضمي.