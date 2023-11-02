بعض أسباب وسمات الطنين
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
الطنين الشخصاني (عادةً ما يكون مستمراً ويترافق أحيانًا مع نقص السمع بدرجة ما)
الرضوض الصوتية (نقص السمع الناجم عن الضجيج)
قصة سابقة للتعرض للضجيج في أثناء العمل أو الحفلات الصاخبة
نقص السمع
تخطيط السمع
الشيخوخة (صمم شيخوخي)
نقص السمع التدريجي، وغالبًا ما يكون ذا منشأ وراثي
تخطيط السمع
الرضوض الضغطية (إصابة الأذن بسبب تغير الضغط المفاجئ)
تاريخ واضح للتعرض إلى زيادة في ضغط الهواء أو الماء
تخطيط السمع
أورام الدِّمَاغ (مثل الورم الشفاني الدهليزي أو الورم السحائي) أو حالات مرضية مثل التصلُّب المتعدِّد أو السكتة الدماغية
طنين الأذن الذي يترافق غالبًا بنقص السمع في أذن واحدة فقط
شذوذات عصبية أخرى في بعض الأحيان
تخطيط السمع
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم
العقاقير (وخاصة الأسبرين، ،المضادَّات الحيوية من زمرة الأمينوغليكوزيد، وبعض مدرات البول، وبعض عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة، بما في ذلك السيسبلاتين)
طنين الأذن الذي يبداً في كلتا الأذنين بعد فترة وجيزة من بدء استخدام الأدوية
باستثناء الأسبرين، فمن المحتمل أيضًا حدوث نقص في السمع
مع المضادَّات الحيوية من زمرة الأمينوغليكوزيد، ومن المحتمل حدوث دوخة ومشاكل في التوازن
تخطيط السمع
مشكلة في نفير أوستاش
تاريخ طويل غالبًا من تدني قوة السمع ونزلات البرد المتكررة، ومشاكل أذنية مترافقة مع السفر الجوي أو الحالات التي تسبب تغير الضغط
قد تنشأ في أذن واحدة أو كلتا الأذنين (غالبًا ما تكون المشكلة أشد في إحدى الأذنين من الأخرى)
قِياسُ الطَّبل
تخطيط السمع
حالات العدوى (مثل التهاب الأذن الوسطى، التهاب التيه labyrinthitis، التهاب السحايا، أو داء الزهري)
وجود تاريخ لمثل هذه الحالات من العدوى
تخطيط السمع
اختبارات أخرى في بعض الأحيان (على سبيل المثال، البزل القطني في حال الاشتباه بالتهاب السحايا)
نوبات متكررة من نقص السمع، والطنين، و/أو حس الامتلاء في أذن واحدة والدوار الشديد
اختبار الجهاز الدهليزي
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم، وذلك لتحري الإصابة بالورم الشفاني الدهليزي
تخطيط السمع
انسداد القناة السمعية (بسبب تراكم المُفرَزات الشمعية، أو وجود جسم غريب، أو التهاب الأذن الخارجية)
تُصيب أذن واحدة فقط
شذوذات مرئية تُشاهد خلال فحص الأذن، بما في ذلك المُفرَزات من الأذن الخارجية
فحص الطبيب فقط
الطنين الموضوعي (عادة ما يكون نابضاً أو متقطعاً)
التشوهات الشريانية والوريدية في الأم الجافية
الطنين النابض المستمر في أذن واحدة
عادة لا توجد أعراض أخرى
قد يتمكن الطبيب من سماع صوت همهمة أو نبض عند الجمجمة خلال الفحص السريري
يمكن استخدام تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA)، أو تصوير الأوعية الدموية المقطعي المحوسب (CTA)، أو تصوير الأوعية التقليدي.
تشنج عضلات الحنك أو الأذن الوسطى
أصوات نقر غير مألوفة أو ضجيج حركي
أَعرَاض عصبية أخرى في بعض الأحيان (عندما يكون التشنج ناجمًا عن سبب عصبي، مثل داء التصلُّب المتعدِّد)
الحركة المحتملة للحنك و/أو طبلة الأذن عند حدوث الأَعرَاض
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
قِياسُ الطَّبل
تدفق الدَّم الهادر في الشريان السباتي أو الوريد الوداجي
سماع أصوات همهمة أو نبض عند الرقبة في أثناء الفحص السريري
قد يتوقف الضجيج عندما يضغط الطبيب على الوريد الوداجي و/أو يحرك الشخص رأسه في الاتجاه الآخر
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
في بعض الأحيان تصوير الأوردة المقطعي المحوسب وتصوير الأوعية المقطعي المحوسب
أورام الأذن الوسطى الوعائية (مثل الأورام الكُبّية glomus tumors)
الطنين النابض المستمر في أذن واحدة
من المحتمل سماع أصوات ضجيج فوق الأذن المصابة في أثناء الفحص السريري
في بعض الأحيان يمكن للطبيب رؤية الورم وراء طبلة الأذن عندما يفحص القناة السمعية باستخدم ضوء
التصوير المقطعيّ المُحوسَب
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
تصوير الأوعية (عادة ما يُجرِى قبل الجراحة)
تخطيط السمع
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.