بعض أسباب وسِمَات الرُعاش
السَّبب
السمات*
المقاربة التشخيصية†
حالات رُعاشُ الوِضعَة (الرُعاش الذي يحدُث عند إبقاء طرف ممدوداً)
الكحول أو مادة مهدئة أخرى (مثل البنزوديازيبين) عند التوقف عن استخدامها
بدء الهياج والرُعاش الرقيق من بعد 24 إلى 72 ساعة لآخر استخدام للكحول أو مادة أخرى
في بعض الأحيان ارتفاع ضغط الدم أو تسرُّع معدَّل ضربات القلب أو الحمى، خُصوصًا عند الأشخاص المقيمين في المستشفى
فحص الطبيب
الأدوية أو الموادّ الأخرى، مثل
تاريخ من تعاطي الأدوية أو المواد
التوقف عن أخذ الدواء أو المادة لمعرفة ما إذا كان الرُعاش يزُول
المشاكل الهُرمونِيَّة والاستقلابية والذيفانية التي تؤثر في الدماغ:
الرُعاش بالإضافة إلى واحدةٍ أو أكثر من المشاكل التالية:
بالنسبة إلى فرط الدرقية: صعوبة تحمل الحرارة والتعرق الشديد وزيادة الشهية ونَقص الوَزن وجحوظ العينين والتغوُّط المتكرر
اختبارات للمساعدة على التعرف إلى السبب مثل اختبارات الدم
الرُعاش الأساسي
الرُعاش المستمر الذي
لا أعراض أُخرى لخلل وظيفي في الجهاز العصبي
فحص الطبيب
الرُعاشٌ الفيزيولوجيّ
الرُعاش الرقيق والسريع الذي:
فحص الطبيب
رُعاشُ الرَّاحَة
الباركنسونية التي يُحرِّضها دواء، مثل بعض الأدوية المضادة للذهان والأدوية المستخدمة لتخفيف الغثيان
تاريخ من استعمال دواء أو مادة
التوقف عن أخذ الدواء أو المادة لمعرفة ما إذا كان الرُعاش يزُول
الرُعاش البطيء المتناوب الذي:
لا يوجد غالبًا تاريخ عائلي للرُعاش ولا يقل الرُعاش من بعد شرب الكحول
فحص الطبيب
استخدام دواء ليفودوبا لمعرفة ما إذا كان سيحدُث تحسن
الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي progressive supranuclear palsy
أحيَانًا رُعاش خشن أو نَفضِيّ يكُون مُبهمًا غالبًا
عند البالغين الأكبر سنًا الذين يواجهون صعوبةً في النظرِ إلى الأسفل وفي النهاية ينظرون إلى الأعلى، تيبس العضلات وصعوبة الحركة والسقوط المبكر والخرف
فحص الطبيب
الرُعاش القَصدِيّ
الرُعاش البطيء الذي:
عند بَعض الأشخاص، تاريخ عائلي للاضطراب (كما في رنح فريدرايخ أو الرنح النخاعي المخيخي المنشأ)
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
الأدوية أو المواد الأخرى، مثل
تاريخ لاستعمال دواء أو مادة أخرى
التوقف عن أخذ الدواء أو المادة لمعرفة ما إذا كان الرُعاش يزُول
الرعاش المعقد
الاضطرابات التي تؤثِّر في العديد من الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي (اعتلال الأعصاب polyneuropathies):
الرُعاش الذي:
تخطيط كهربية العضل (تنبيه العضلات وتسجيل نشاطها الكهربائي)
فُحوصات أخرى للتعرُّف إلى السبب
الرعاش الوظيفي (نَفسِي المَنشَأ، الناجم عن عَوامِل نفسية)
الرُعاش الذي:
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
MRI = التصوير بالرنين المغنطيسي؛ SSRIs = مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (نوع من مضادات الاكتئاب).