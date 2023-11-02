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بعض أسباب وسِمَات الرُعاش

السَّبب

السمات*

المقاربة التشخيصية†

حالات رُعاشُ الوِضعَة (الرُعاش الذي يحدُث عند إبقاء طرف ممدوداً)

الكحول أو مادة مهدئة أخرى (مثل البنزوديازيبين) عند التوقف عن استخدامها

بدء الهياج والرُعاش الرقيق من بعد 24 إلى 72 ساعة لآخر استخدام للكحول أو مادة أخرى

في بعض الأحيان ارتفاع ضغط الدم أو تسرُّع معدَّل ضربات القلب أو الحمى، خُصوصًا عند الأشخاص المقيمين في المستشفى

فحص الطبيب

الأدوية أو الموادّ الأخرى، مثل

  • أميتريبتيلين Amitriptyline (مضاد للاكتئاب)

  • أدوية بيتا الأدريناليَّة (تُستخدَم لعلاج الربو)

  • الكوكايين

  • الهالوبيريدول (يستخدم لمُعالجة الفُصام)

  • الليثيوم (يُستخدَمُ لمعالجة الاضطراب ثنائي القطب)

  • مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية SSRIs (نوع من مضادَّات الاكتئاب)

  • تاموكسيفين (يستخدم لعلاج سرطان الثدي)

  • فالبروات (دواء مضاد للاختلاج)

تاريخ من تعاطي الأدوية أو المواد

التوقف عن أخذ الدواء أو المادة لمعرفة ما إذا كان الرُعاش يزُول

المشاكل الهُرمونِيَّة والاستقلابية والذيفانية التي تؤثر في الدماغ:

الرُعاش بالإضافة إلى واحدةٍ أو أكثر من المشاكل التالية:

  • الغيبوبة أو الخمول lethargy (مما يشير إلى خلل وظيفي في الدماغ)

  • تقلصات سريعة في العضلات تشبه البرق (تسمى الرمع العضلي myoclonus)

  • أعراض اضطراب كامن، مثل فرط الدرقية

بالنسبة إلى فرط الدرقية: صعوبة تحمل الحرارة والتعرق الشديد وزيادة الشهية ونَقص الوَزن وجحوظ العينين والتغوُّط المتكرر

اختبارات للمساعدة على التعرف إلى السبب مثل اختبارات الدم

  • لتقييم أداء الكبد والغُدَّة الدرقية والكلى والدريقات

  • لقياس نسبة السكر في الدم

  • للتحقُّق من السموم

الرُعاش الأساسي

الرُعاش المستمر الذي

  • يتفاقم ببطء على مدى سنواتٍ عديدة

  • يُؤثِّر عادةً في الذراعين معًا وأحيَانًا في الرأس والصوت

  • غالبًا ما يحدث عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للرعاش

  • يقلّ عادةً عندما يشرب الأشخاص كميات صغيرة من الكحول أو يأخذون جرعات منخفضة من المهدئات

لا أعراض أُخرى لخلل وظيفي في الجهاز العصبي

فحص الطبيب

الرُعاشٌ الفيزيولوجيّ

الرُعاش الرقيق والسريع الذي:

  • يحدث عند الأشخاص الذين لا يُعانون من مشاكل صحيَّة

  • قد يصبح ملحوظاً بشكلٍ أكثر عندما يأخذ الأشخاص أدوية معيَّنة أو يتوقفون عن أخذها أو يشعرون بالشدَّة أو بالقلق

  • يقلّ عادةً عندما يشرب الأشخاص كميات صغيرة من الكحول أو يأخذون جرعات منخفضة من المهدئات

فحص الطبيب

رُعاشُ الرَّاحَة

الباركنسونية التي يُحرِّضها دواء، مثل بعض الأدوية المضادة للذهان والأدوية المستخدمة لتخفيف الغثيان

تاريخ من استعمال دواء أو مادة

التوقف عن أخذ الدواء أو المادة لمعرفة ما إذا كان الرُعاش يزُول

مَرض الشلل الرعاش (داء باركنسون)

الرُعاش البطيء المتناوب الذي:

  • غالبًا ما ينطوي على تحريك الإبهام عكس السبابة كما لو أنَّ المريض يقوم بتدوير أجسام صغيرة بأصابعه (يُسمى رُعاش دَحرَجَةِ الحَبَّة pill rolling)

  • أحيانًا يُؤثر في الذقن أو ساقٍ أيضًا

  • يبدأ في جانب واحد عادةً

  • ترافقه أعراضٌ أُخرى، مثل تيبس العضلات والكتابة بخط صغير جدًّا ومهتزّ والحركات البطيئة والمشي بتثاقل

لا يوجد غالبًا تاريخ عائلي للرُعاش ولا يقل الرُعاش من بعد شرب الكحول

فحص الطبيب

استخدام دواء ليفودوبا لمعرفة ما إذا كان سيحدُث تحسن

الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي progressive supranuclear palsy

أحيَانًا رُعاش خشن أو نَفضِيّ يكُون مُبهمًا غالبًا

عند البالغين الأكبر سنًا الذين يواجهون صعوبةً في النظرِ إلى الأسفل وفي النهاية ينظرون إلى الأعلى، تيبس العضلات وصعوبة الحركة والسقوط المبكر والخرف

فحص الطبيب

الرُعاش القَصدِيّ

الاضطرابات المخيخية:

الرُعاش البطيء الذي:

  • يحدث في جانب واحد من الجسم عادةً

  • يرافقه نقص التنسيق (الرنح ataxia)، خُصوصًا عند محاولة لمس أو إمساك جسم مستهدف أو أداء حركات سريعة متناوبة

  • يؤثر في العضلات المستخدمة في الكلام، مما يجعل الصوت يختلِجُ

عند بَعض الأشخاص، تاريخ عائلي للاضطراب (كما في رنح فريدرايخ أو الرنح النخاعي المخيخي المنشأ)

تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي

الأدوية أو المواد الأخرى، مثل

  • الكُحول

  • مضادَّات الاختلاج (مثل الفينيتوين و فالبروات)

  • ناهضات بيتا الأدريناليَّة (تُستخدَم لعلاج الربو)

  • السيكلوسبورين (المستخدم لكبت الجهاز المناعي—على سبيل المثال، للوقاية من رفض العضو بعد زرعه).

  • ليثيُوم Lithium

  • تاكروليمس tacrolimus

تاريخ لاستعمال دواء أو مادة أخرى

التوقف عن أخذ الدواء أو المادة لمعرفة ما إذا كان الرُعاش يزُول

الرعاش المعقد

الاضطرابات التي تؤثِّر في العديد من الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي (اعتلال الأعصاب polyneuropathies):

الرُعاش الذي:

  • يختلف في السرعة والمدى

  • يحدث غالبًا عندما يمد الأشخاص اليد للوصول إلى غرض ما ويتفاقم عند اقترابهم من هذا الغرض

  • غالبًا ما يتفاقم عندما يُبقي الأشخاص أطرافهم ممدودة

  • يرافقه أعراض أخرى لضَرَر في الأعصاب مثل الضعف والشعور بالوخز وفقدان الإحساس

تخطيط كهربية العضل (تنبيه العضلات وتسجيل نشاطها الكهربائي)

فُحوصات أخرى للتعرُّف إلى السبب

الرعاش الوظيفي (نَفسِي المَنشَأ، الناجم عن عَوامِل نفسية)

الرُعاش الذي:

  • يبدأ فجأة أو قد يتوقف بشكلٍ مفاجئ

  • يختلف في السرعة والمدى

  • يقلّ عندما يتشتت انتباه الشخص

فحص الطبيب

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.

MRI = التصوير بالرنين المغنطيسي؛ SSRIs = مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (نوع من مضادات الاكتئاب).

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