بعض أسبابُ وخصائص الدوخة عندَ الوقوف
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
اضطرابات الجهاز العصبي المركزي†
تصلّب العضلات
حركات بطيئة وراجفة
فُقدان التناسُق أو التوازن
سلس البول أو عدم القُدرة على التبوُّل
فحص الطبيب
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
تصلّب العضلات
الارتعاش
حركات بطيئة وراجفة ومشية متثاقلة
صعوبة في المَشي
فحص الطبيب فقط
السكتات الدماغية إذا ظهرت عدَّةَ مرَّات
لدى الأشخاص المصابين بالسكتات الدماغية
فحص الطبيب فقط
اضطرابات الحَبل الشوكي
الزهري الذي يُصيب الحبلَ الشوكي (التابس الظهري tabes dorsalis)
آلام طاعنة وشَديدة في السَّاقين، تظهر وتختفي
مشي غير مستقرّ
نقص الإحساس في الساقين وخدر أو تنميل
تحاليل الدَّم وبزل الحبل الشوكي أحيَانًا (للحصول على السَّائل الدماغي الشوكي) بهدف التحقُّق من مرض الزُّهري
الأَورام
ألم الظهر
ضعف العضلات ونقص الإحسَاس في الساقين
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
اضطرابات الأعصاب المُحيطيَّة†
الخدر، والتنميل، والضعف
الخزعة
تلف الأعصاب الناجم عن داء السُّكري، أو الإفراط في تعاطي الكحول، أو نقص التغذية
ألم حارق أو خدر في القدمين واليدين في كثير من الأحيان
الضَعف أحيَانًا
لدى الأشخاص المصابين باضطراب يمكن أن يسبِّب تلفًا في الأعصاب عادةً
اختبارات التوصيل العصبي وتخطيط كهربية العضل
نقص التعرُّق وعدم تحمُّل الحرارة في بعض الأحيان
الإمساك أو فقدان السيطرة على حَركات الأمعاء (سلس البراز)
صُعوبة إفراغ المثانة
فحص الطبيب
اختبارات الدم
انخِفاض حجم الدَّم (نقص حجم الدم)
العَطش، ونقص التبول، وفي بعض الأحيان التَّخليط الذهنِي
فحص الطبيب فقط
فقدان الدَّم المُفرط
غالبًا لدى الأشخاص الذين لديهم إصابة أو عملية جراحية
دم في البراز أو براز أسود قطراني
فَحص الطبيب، بما في ذلك اختبارُ البراز للدم (وجود الدم في البراز)
تعدادالدَّم الكامل
الضعف والإعياء
اختبارات الدم
اضطرابات القلب والأوعِية الدموية
ألم في الصدر في بعض الأحيان
الخفقان (الإحساس بنبضات القلب)
التعب
ضِيق في التنفُّس
حدوث الأَعراض بشكل مفاجئ غالبًا
القصور الوَريدي المزمن (ممَّا يَتسبَّب في تجمع الدَّم في الساقين)
تورُّم طويل الأمد في إحدى أو كلتا السَّاقين
انزعاج مُزمن خفيف أو حكَّة في الكاحلين أو الساقين، ولكن من دون ألم
ظهور مناطق جلديَّة ذات لون بنِّي محمرّ على الجلد وقروح ضحلة في بعض الأحيان، على أسفَل السَّاقين عادةً
الدّوالي الوريديَّة في كثير من الأحيان
فحص الطبيب
ضيق في التنفُّس وإعياء
فحص الطبيب
تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية عادةً (دراسة تصويرية بالأمواج فوق الصوتية للقلب)
النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب myocardial infarction)
ألم أو ضَغط في الصدر
ضيق في التنفُّس أو إعياء
لدى الأشخاص المصابين بنوبة قلبية مؤخرًا، في بعض الأحيان
تخطيط كهربيَّة القلب والتحاليل الدَّمويَّة لقياس المواد التي تشير إلى ضَرَر القلب (الواسمات الحيوية القلبية)
ضِيق في التنفُّس
غالبًا ألم أو ضَغط في الصدر
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
مستويات عالية من هرمون الألدوستيرون (فرط الأدوستيرونية، أو الكاتيكول أمينات (ورم القواتم) يسبِّبه ورم في الغدة الكظرية عادةً)
الضعف، والنخز، وتشنجات العضلات، وارتفاع ضغط الدم، والصداع
اختبارات الدم
الأدوية
أَدوِيَة ارتفاع ضغط الدَّم أو الذبحة الصدرية: حاصرات قنوات الكالسيوم، الكلونيدين، مدرَّات البول (مثل فوروسيميد)، ميثيل دوبا، النترات، برازوسين، أو حاصرات بيتا (نادرًا)
لدى الأشخاص الذين يتناولون أحد هذه الأدوية
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، يجري إيقاف تناول الدَّواء لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي أم لا
العقاقير التي تؤثِّر في الجهاز العصبي المركزي: مضادَّات الذهان (وخاصة الفينوثيازين)، أو مثبِّطات أُحادي الأمين الأوكسيداز، أو مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أو رباعية الحلقات
لدى الأشخاص الذين يتناولون أحد هذه الأدوية
فحص الطبيب فقط
في بعض الأحيان، يجري إيقاف تناول الدَّواء لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي أم لا
المهدِّئات: الكحول، أو الأفيونات، أو الباربيتورات
لدى الأشخاص الذين يتناولون أحد هذه المواد
فحص الطبيب فقط
في بعض الأحيان، يجري إيقاف تناول الدَّواء لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي أم لا
أدويَة أخرى: كينيدين أو فينكريستين
لدى الأشخاص الذين يتناولون أحد هذه الأدوية
فحص الطبيب فقط
في بعض الأحيان، يجري إيقاف تناول الدَّواء لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي أم لا
مَشاكل أخرى
التغيُّرات المرتبطة بالعمر في تنظيم ضغط الدّم
يحدث عند البالغين الأكبر سنًا
لا توجَد أعراضٌ أخرى
فحص الطبيب فقط
الراحة في الفراش لفترات طويلة
لدى الأشخاص الذين يرتاحون في الفراش لفترة طويلة
فحص الطبيب فقط
انخِفاض مستوى البوتاسيوم في الدَّم (نقص بوتاسيوم الدم)
ضعف العضَلات وتشنُّجها
حسّ الدبابيس والإبر
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يتناولون مدرات بول معينة
اختبارات الدم
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يشتمل الجهاز العصبي المَركزي على الدماغ والحبل الشوكي.بينما يشتمل الجهاز العصبي المُحيطي على الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربائية القلب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.