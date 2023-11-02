بعضُ أسباب فرط التعرُّق
النوع
أمثلة
السرطان*
اللمفومة وابيضاض الدم leukemia والأورام السَّرطاويَّة carcinoid tumors وبعض أورام الغدتين الكظريَّتين
الأدوية والمواد
مضادَّات الاكتئاب، والأسبرين ومُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة الأخرى، وبعض أدوية السكَّري، والكافين والثيوفيلين
الامتناع (أو السَّحب) عن المسكِّنات الأفيونيَّة
الاضطرابات الهرمونية (الصمَّاويَّة)
فرط نشاط الغدة الدرقية، وانخفاض مستويات السكر في الدَّم (نقص سكَّر الدَّم)، والسكَّري الذي يُؤثِّرُ في الأعصاب، واضطرابات مُعيَّنة في الغدة النخامية أو استخدام أدوية تُؤثِّرُ في وظيفة هذه الغدَّة
العدوى*
السلّ، وعدوى القلب (التِهاب الشغاف) وعدوى فطريَّة شديدة تؤثر في كامل الجسم
اضطرابات الجهاز العصبيّ
الإصابات (مثل متلازمة فراي†)والخلل الوظيفيّ في الجهاز العصبي اللاإرادي، وبعض اضطرابات الدِّماغ
أسبابٌ أخرى‡
الحمل
القلق أو الإثارة أو الغضب أو الخوف.
الحُمّى
التعرُّض إلى الحرارة
التعرُّق حول الشفتين والأنف من بعد تناوُل أطعمة ساخنة وكثيرة التوابل (يُسمَّى التعرُّق الذَّوقيّ gustatory).
عمليات جراحية معينة
غير معروف
* تُسبِّبُ هذه الأنوَاع التعرُّق الليلي في المقام الأول.
† مُتلازمة فري (Frey syndrome) هي اضطراب في الجهاز العصبي ينجم عن ضرر يؤثر في الأعصاب التي تتحكم في الغدد العرقية والغدد اللعابية التي تتوضع أمام الأذن (قد ينجم الضرر على سبيل المثال عن الجراحة أو الهِربِس النُطاقِي).نتيجة لذلك، يتعرق الأشخاص وتحمر وجوههم في أثناء تناولهم الطعام.
‡ يُمكن لدرجة مُعيَّنة من التعرُّق النَّاجِم عن هذه الحالات أن تكُون طبيعيةً.