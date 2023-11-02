† مُتلازمة فري (Frey syndrome) هي اضطراب في الجهاز العصبي ينجم عن ضرر يؤثر في الأعصاب التي تتحكم في الغدد العرقية والغدد اللعابية التي تتوضع أمام الأذن (قد ينجم الضرر على سبيل المثال عن الجراحة أو الهِربِس النُطاقِي).نتيجة لذلك، يتعرق الأشخاص وتحمر وجوههم في أثناء تناولهم الطعام.