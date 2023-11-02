بعض أسباب تورم العقد اللمفية وسماتها
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
السرطانات
ابيضاضات الدم leukemias (ابيضاض الدم المزمن عادةً، وأحيانًا ابيضاض الدم الحاد)
الإرهاق، والحمى، وخسارة الوزن
في حالة ابيضاض الدم الحاد، حدوث التكدم أو النزف بسهولة
تعداد الدم الكامل واختبارات الدم المتخصصة (على سبيل المثال، اختبار اللطاخة المحيطية peripheral smear و/أو تعداد الخلايا بالجريان flow cytometry))
فحص نقي العظام
اللمفومات lymphomas
تورم غير مؤلم في العقد اللمفية (موضعي أو منتشر)
عادةً ما تكون العقد مطاطية، وأحيانًا تكون متجمعة إلى بعضها
الحمى، والتعرق الليلي، وخسارة الوزن في كثير من الأحيان
خزعة من العقدة اللمفية
اختبارات الدَّم النوعية
السرطانات ذات النقائل الورمية (غالبًا تلك التي تُصيب الرأس والعنق، أو الغدة الدرقية، أو الصدر، أو الرئة)
تورم عقدة لمفية واحدة أو أكثر في الرقبة
عادةً ما تكون العقد اللمفية قاسية، وأحيانًا غير قابلة للتحريك عند دفعها
اختبارات لتحري الورم الأولي، وعادةً ما يتضمن ذلك دراسات التصوير، والاختبارات الدموية، والخزعة
اضطرابات روماتويدية جهازية
داء كواساكي Kawasaki disease
تورم العقد اللمفية في الرقبة عند الطفل
حُمّى (ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 39° مئوية عادةً)، وطفح جلدي على جذع الجسم، وانتفاخات حمراء بارزة على اللسان، وتقشر بشرة راحة الكفين، وباطن القدمين، وحول الأظافر
فحص الطبيب فقط
تورم غير مؤلم في واحدة أو أكثر من العقد اللمفية
السعال و/أو ضيق التنفس، والحمى، والتوعك، والضعف العضلي، وخسارة الوزن، والألم المفصلي
تصوير الصدر (باستخدام التصوير البسيط بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب CT)
خزعة من العقدة اللمفية في بعض الأحيان
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
تورم العقد اللمفية المنتشر
ألم مفصلي عادةً، وأحيانًا تورم في المفاصل
طفح جلدي في بعض الأحيان يؤثر في الأنف والوجنتين، وغير ذلك من الآفات الجلدية
الفحص السريري من قبل الطبيب بالإضافة إلى الاختبارات الدموي
العدوى
عدوى الأسنان
تُصاب العقد اللمفية الرقبية على أحد الجانبين (غالبًا ما تكون مؤلمة بالجس)
ألم في الأسنان
فحص فموي من قبل طبيب الأسنان
عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV (مباشرةً بعد التقاط العدوى بالفيروس - العدوى الأولية)
تورم عقد لمفية معمم في أنحاء الجسم
عادةً ما يعاني المريض من حمى، وتوعك، وطفح جلدي، وألم مفصلي
عادةً ما تحدث عند شخص سبق له التعرض لفيروس HIV أو نشاطات مرتفعة الخطورة (مثل وخز إبرة سبق استخدامها من قبل شخص آخر، أو نشاطات جنسية مرتفعة الخطورة)
اختبار دموي للتحري عن عدوى HIV
كثرة الوحيدات Mononucleosis
تورم على كلا جانبي الجسم، عادةً ما يكون في الرقبة، وقد يظهر أحيانًا تحت الذراعين أو أعلى الفخذ
حمى، والتهاب حلق، وإرهاق شديد
عادةً ما تُصيب المراهقين أو البالغين في سن الشباب
اختبار دموي لتحري كثرة الوحيدات
العدوى المنتقلة بالجنس (وخاصةً الهربس البسيط، والمتدثرة، والسفلس)
فيما عدا المرحلة الثانوية من الزهري syphilis، تورم العقد اللمفية في أعلى الفخذ فقط
أعراض بولية غالبًا (مثل الألم في أثناء التبول) وخروج المفرزات من الإحليل أو المهبل
قرحات على الأعضاء التناسلية في بعض الأحيان
بالنسبة للمرحلة الثانوية من الزهري، كثيرًا ما تظهر قرحات منتشرة على الأغشية المخاطية وتورم مُعمم للعقد اللمفية في أنحاء الجسم
اختبارات تحري العدوى المنتقلة بالجنس
عدوى الجلد والأنسجة الرخوة (مثل التهاب النسيج الخلوي cellulitis، الخراج، خدش القطة)، بما في ذلك العدوى المباشرة في العقدة اللمفية
وجود جرح واضح أو عدوى في الجلد بالقرب من العقدة المتورمة
فَحص الطبيب فقط عادةً
اختبارات الدم في بعض الأحيان لتحري الأجسام المضادة للكائنات المُعدية
تورم العقد اللمفية على كلا جانبي الرقبة وتحت كلا الذراعين
أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا في بعض الأحيان، وتضخم الكبد والطحال
عادةً ما يكون هناك تاريخ للتعرض لبراز القطط
اختبارات الدم
السل الذي أصاب العقد اللمفية
عادةً ما يحدث تورم للعقد اللمفية في الرقبة أو فوق عظم الترقوة
يمكن أن تلتهب العقد اللمفية أو يخرج منها مفرزات أحيانًا
عادةً ما تُصيب شخصًا يعاني من عدوى HIV
اختبار التوبركولين الجلدي tuberculin test أو اختبارات دموية للتحري عن السل
عادةً ما تُؤخذ خزعة من العقدة اللمفية
عدوى المجاري التنفسية العليا (بما في ذلك التهاب الحلق)
تتأثر العقد اللمفية في الرقبة دون أن يحدث فيها ألم بالجس، أو يكون مجرد ألم خفيف
التهاب حلق، أو سيلان أنف، أو سعال
فحص الطبيب فقط
أخرى
الأدوية: الأدوية الشائعة بما في ذلك ألوبورينول، والمضادات الحيوية (مثل سيفالوسبورين، والبنسلين، والسلفوناميد)، وأتينولول، وكابتوبريل، وكاربامازيبين، وفينتوين، وبيرميثامين، وكينيدين
وجود تاريخ سابق لتناول دواء مُسبب
فيما عدا الفينوتئين، طفح جلدي، وألم مفصلي وعضلي، وحمى
فحص الطبيب فقط
زرعات السيليكون في الصدر
تورم العقدة تحت الإبط عند النساء اللواتي لديهن زرعات في الصدر
فحص الطبيب واختبارات لتحري الحالات المُسببة لتورم العقد
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT= التصوير المقطعي المحوسب، HIV= فيروس العوز المناعي البشري، STI= عدوى منتقلة بالجنس.