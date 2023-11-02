بعض أسباب استدعاء الطبيب أو الاتِّصال به*
المشكلة
أسباب الاتِّصال
نزلة البرد أو الأنفلونزا
التقيُّؤ أو الاستفراغ من بعد تناول أي طعام أو شراب
البلع المؤلم
السعال الذي يستمر أكثر من 2 أو 3 أسابيع أو السعال المُدمَّى
وجع الأذن
التنفس بصعوبة
الأَعرَاض التي تستمر أكثر من 7 أيَّام
الإسهال
البراز الأسود أو الدموي
البراز المائي أكثر من 6 إلى 8 مرات يوميًا عند الأطفال
الأَعرَاض التي تستمر أكثر من 7 أيَّام
أعراض التجفاف (مثل الجفاف الشَّديد في الفم والإبطين، والتَّخليط الذهنِي، وقلَّة التبوُّل)، وخاصة في الأطفال وكبار السن
ألم في البطن أو حمى تزيد عن 38 درجة مئوية° (100.4° فهرنهايت)
شعور بانحشار الطعام في الحلق
حدوث حرقة المعدة أو تغيُّر فيها، وخاصَّة في أثناء ممارسة التمارين
حرقة متكرِّرة في المعدة، أو تجشُّؤ، أو قَلس
الغثيان أو القيء المستمرَّان
ألم في البطن، مستمرّ أو شَديد
تغيُّر عادات التبرّز
ظهور دم في البراز أو تلون البراز بلون أسوَد
مشاكل عامَّة
أَعرَاض تمنع المشاركة في الأنشطة المعتادة، لاسيَّما ضيق النفُّس الجَديد أو المتفاقم بالجهد
نَقص الوَزن غير المفسَّر
دوخة أو شعور الشخص بأنَّه على وشك الإغماء
تعب مستمرّ، وخاصة إذا كان حديثًا
التعرُّق غير المرتبط بالتمارين، وخاصَّة التعرُّق الغزير أو البارد
صُداع شديد يبلغ شدَّتة القصوى في غضون ثوان
ضعف الذاكرة أو التَّخليط الذهنِي
تغيُّم الرؤية أو الرؤية المزدوجة
تلعثم الكلام
فقدان التوازن أو الدوخة
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
خدر أو ضعف في الذراع أو الساق أو الوجه
غثيان أو تقيؤ مع صداع جديد
مشاكل قلبية
تسرُّع نبضات القلب أو عدم انتظامها (خفقان)
مشاكل في الساقين
ألم في الرَّبلتين (بطَّتي السَّاقين) يزداد سوءًا عندَ المشي
تورُّم في الكاحلين أو الساقين، وخصوصًا التورم الجديد في قدم أو ساق واحدة
لا توجد دورات شهريَّة في عمر 16عاماً
توقف مفاجئ للدورات الشهريَّة
الدورة الشهريَّة التي تستمرّ لفترة أطول بكثير من المعتاد أو الغزيرة للغاية
شعور مفاجئ بالمرض في أثناء استخدام الدحسات النسائيَّة
تشنجات شديدة أو مسببة للعجز
طفح جلدي
حمَّى 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى.
طفحٌ جلدي مؤلم، ينطوي على تورُّم أو نزّ
تورُّم أو احمرار في أو حولَ العين
مشاكل في الرؤية
ألَم في البَطن، متوسِّط أو شديد
أعراض التجفاف، وخاصَّة عند الأطفال وكبار السن
قيء أخضر أو أسود أو مدمَّى
* تعدُّ قائمةُ المشاكل والأسباب لاستدعاء الطبيب أو الاتصال به عيِّنة صغيرة فقط.