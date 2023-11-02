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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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الأدوية المستخدَمة لعلاجِ اضطرابات القلق

الأدوية

الاستخدامات

بعض التأثيرات الجانبية

ملاحظات

البنزوديازيبينات Benzodiazepines

الألبرازولام Alprazolam

كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide

كلونازيبام clonazepam

كلورازيبات Clorazepate

ديازيبام Diazepam

لورازيبام Lorazepam

أوكسازيبام Oxazepam

اضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder

اضطراب الهَلَع Panic disorder

الاضطرابات الرهابيَّة

النعاس، ومشاكل الذاكرة، وضعف التناسُق، وبطء وقت رد الفعل أو الاستجابة

قد يؤدِّي إلى الإدمان على الدَّواء

النوع الأكثر شُيُوعًا من الأدوية المضادَّة للقلق

تعزيز الاسترخاء النفسي والجسدي عن طريق الحدِّ من النشاط العصبي في الدِّماغ

يبدأ تأثيره بسرعة، وأحيَانًا في غضون ساعة

ينبغي عدم استخدامه مع الأدوية الأخرى التي تسبب النعاس

البوسبيرون

اضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder

الدوخة والصُّداع

لا يسبِّب النعاس أو التفاعل مع الكحول

لا يؤدِّي إلى الإدمان على الدَّواء

قد يستغرق الأمرُ عدَّةَ أسابيع لبدء التأثير

مضادَّات الاكتئاب*

مثبِّطات استرداد السّيروتونين الانتقائيَّة SSRIs (مثل إسيتالوبرام escitalopram)

مثبِّطات استرداد السّيروتونين الانتقائيَّة (مثل فينلافاكزين venlafaxine)

مُثبِّطات أكسيداز أحاديّ الأمين MAOIs

TCAs (مثل كلوميبرامين clomipramine)

اضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder

اضطراب الهَلَع Panic disorder

الاضطرابات الرهابيَّة

اضطراب الكرب بعد الصدمة

انظر جدول الأدوية المستخدة لمُعالَجة الاكتئاب

انظر جدول الأدوية المستخدة لمُعالَجة الاكتئاب

أدوية أخرى مُضادة للقلق

البوسبيرون

اضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder

الدوخة والصُّداع

لا يسبِّب النعاس أو التفاعل مع الكحول

لا يؤدِّي إلى الإدمان على الدَّواء

قد يستغرق الأمرُ عدَّةَ أسابيع لبدء التأثير

* ليست كلُّ مضادَّات الاكتئاب المدرجة تفيد في جميع الاستخدامات المذكورة هنا.

MAOI = مثبطات أحادي الأمين لأكسيداز؛ SNRI = مثبِّط استرداد النورإبينفرين الانتقائية؛ SSRI = مثبِّط استرداد السيروتونين الانتقائي؛ TCA = مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات.

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