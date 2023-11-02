الأدوية المستخدَمة لعلاجِ اضطرابات القلق
الأدوية
الاستخدامات
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
البنزوديازيبينات Benzodiazepines
الألبرازولام Alprazolam
كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide
كلونازيبام clonazepam
كلورازيبات Clorazepate
ديازيبام Diazepam
لورازيبام Lorazepam
أوكسازيبام Oxazepam
اضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder
النعاس، ومشاكل الذاكرة، وضعف التناسُق، وبطء وقت رد الفعل أو الاستجابة
قد يؤدِّي إلى الإدمان على الدَّواء
النوع الأكثر شُيُوعًا من الأدوية المضادَّة للقلق
تعزيز الاسترخاء النفسي والجسدي عن طريق الحدِّ من النشاط العصبي في الدِّماغ
يبدأ تأثيره بسرعة، وأحيَانًا في غضون ساعة
ينبغي عدم استخدامه مع الأدوية الأخرى التي تسبب النعاس
البوسبيرون
الدوخة والصُّداع
لا يسبِّب النعاس أو التفاعل مع الكحول
لا يؤدِّي إلى الإدمان على الدَّواء
قد يستغرق الأمرُ عدَّةَ أسابيع لبدء التأثير
مضادَّات الاكتئاب*
مثبِّطات استرداد السّيروتونين الانتقائيَّة SSRIs (مثل إسيتالوبرام escitalopram)
مثبِّطات استرداد السّيروتونين الانتقائيَّة (مثل فينلافاكزين venlafaxine)
مُثبِّطات أكسيداز أحاديّ الأمين MAOIs
TCAs (مثل كلوميبرامين clomipramine)
اضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder
انظر جدول الأدوية المستخدة لمُعالَجة الاكتئاب
انظر جدول الأدوية المستخدة لمُعالَجة الاكتئاب
أدوية أخرى مُضادة للقلق
البوسبيرون
الدوخة والصُّداع
لا يسبِّب النعاس أو التفاعل مع الكحول
لا يؤدِّي إلى الإدمان على الدَّواء
قد يستغرق الأمرُ عدَّةَ أسابيع لبدء التأثير
* ليست كلُّ مضادَّات الاكتئاب المدرجة تفيد في جميع الاستخدامات المذكورة هنا.
MAOI = مثبطات أحادي الأمين لأكسيداز؛ SNRI = مثبِّط استرداد النورإبينفرين الانتقائية؛ SSRI = مثبِّط استرداد السيروتونين الانتقائي؛ TCA = مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات.