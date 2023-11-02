أسباب وسمات الحكة الشرجية
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
اضطرابات الشرج أو المستقيم
سيلان القيح
ألم في المستقيم (أحيانًا) أو البطن (غالبًا)
الإسهال في بعض الأحيان
فحص الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج بالمنظار الدَّاخلي (التنظير السيني) أو كامل الأمعاء الغليظة (تنظير القولون)
بواسير (داخليَّة أو خارجيَّة)
يحدث نزفٌ عند الإصابة بالبواسير الدَّاخلية (كميَّة صغيرة من الدَّم على ورق التواليت أو في حوض المرحاض)
بينما تظهر عند الإصابة بالبواسير الخارجية كتلة مؤلمة ومتورِّمة على الشرج
فحص الطبيب
يُفحَصُ المستقيم باستعمال المنظار الدَّاخلي (تنظير الشَّرج) أو التنظير السيني عادةً
العدوى
عدوى جرثوميَّة (ناجمة عن الخرمشة)
خرمشات مُلتهبة، في منطقة حمراء، وفي بعض الأحيان تكون مرئيَّة
فحص الطبيب
عدوى الخمائر (المُبيضَّة)
طفح جلدي حول الشرج
فحص الطبيب
فحص عَيِّنَة من الجلد المكشوط تحت المجهر (لتحديد الفطريَّات) في بعض الأحيان
يُصاب به الأطفال عادةً
موجودة عند الكثير من أفراد الأسرة في بعض الأحيان
الفحص المجهري للشريط الشفاف الذي وُضِعَ على منطقة الشرج للتَّحرِّي عن بيوض الديدان الدَّبوسيَّة
حِكَّة شديدة، تتفاقم خلال الليل عادةً
احتمال حدوث ِحكَّة في مناطق أخرى من الجسم
يمكن أن تكون خطوط ورديَّة رفيعة بارزة قليلًا أو عُقيدات (نتوءات) على المناطق المُصابة
فحص الطبيب
فحص قشور الجلد
اضطرابات جلديَّة
طفح جلدي حاك وأحمر وناز ومُتقشِّر
فحص الطبيب
سرطان الجلد المُحيط بالشرج (الجلد المُحيط بالشرج)
منطقة مُتحسِّفة أو مُتقشِّرة
فحص عَيِّنَة نسيجيَّة (خزعة)
بقع حاكَّة أو مؤلمة على الجلد في بعض الأحيان
فحص الطبيب
طية نسيجية على فتحة الشرج
فحص الطبيب
الأدوية
المضادَّات الحيوية
الاستعمال الحالي أو الحديث للمضادَّات الحيويَّة
استبعاد المضاد الحيوي لمعرفة مدى انخفاض شدَّة الأَعرَاض
الأطعمة والمُكمِّلات الغذائيَّة
البيرة أو الكافيين أوالشوكولاته أو الفلفل الحار أو مشتقَّات الحليب أو المكسَّرات أو منتجات الطماطم أو الحمضيَّات أو التَّوابل أو أقراص فيتامين C.
الأَعرَاض التي تحدث بعد تناول المادة
استبعاد المادة من النِّظام الغذائي لمعرفة مدى انخفاض شدَّة الأَعرَاض
المشاكل المتعلِّقة بالنَّظافة
التَّعرُّق المفرط الذي يصفه الشخص، وخصوصًا عند ارتداء الملابس الضيقة أو ذات النسيج الاصطناعي
تدابير للحدِّ من التَّعرُّق (مثل ارتداء الملابس الداخلية القطنية الفضفاضة وتغيير الملابس الدَّاخليَّة بشكلٍ مُتكرِّر) لمعرفة مدى انخفاض شدَّة الأَعرَاض
التنظيف المُفرط أو الشديد لمنطقة الشرج
قلَّة النظافة
ممارسات التنظيف المفرطة وفقًا لوصف الشَّخص
تغيير طُرق التَّنظيف لمعرفة مدى اختلاف شدَّة الأَعرَاض
مُهَيِّجَات الجلد
المُستحضرات المُخدِّرة والمراهم والصوابين والمناديل الصِّحيَّة
استعمال مادة قد تكون مُهيِّجة وفقًا لوصف الشَّخص
تجنُّب استعمال المادة لمعرفة مدى انخفاض شدَّة الأَعرَاض
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.