الإملاص ( ولادة وليد ميت)

الإملاص Stillbirth هو وفاة الجنين من بعد 20 أسبوعًا من عمر الحمل.

قد ينجُم الإملاص عن مشكلة في المرأة أو المشيمة أو الجنين،

يُجري الأطباء اختبارات دموية للكشف عن سبب الإملاص.

إذا لم يُلفظ الجنين الميت، فقد تُعطى المرأة أدوية لمساعدة الرحم على لفظ محتوياته، أو قد تُزال محتوياته جراحيًا عن طريق التوسيع والتفريغ.

مُضَاعَفات الحمل هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تؤثر في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.يزيدُ الإملاص من خطر وفاة الجنين في حالات الحمل اللاحقة.

إذا توفي الجنين في أثناء مرحلة متأخرة من الحمل أو قريبًا من تمام الحمل ولكنَّه بقي في الرحم لأسابيع، فقد تُصاب المرأة باضطراب تخثر يُمكن أن يُسبب نَزفا شديدًا (يُسمى التخثر المنتثر داخل الأوعية).

تشخيص الإملاص تقييم الطبيب

فُحوصات للتعرُّف إلى السبب قَد يشتبه الأطبَّاء في وفاة الجنين إذا توقف عن الحركة، رغم أنَّ الحركات تُصبح أقل غالبًا نظرًا إلى أن حجم الجنين يزداد مع نموه ويجعل الحيز من حوله أصغر.عادةً ما تُجرىاختباراتٌ لتقييم حالة الجنين.وتنطوي هذه الاختبارات على: اختبار غير إجهادي: تجري مراقبة مُعدَّل ضربات قلب الجنين عندما يكون الجنين مستلقيًا من دون حركة وفي أثناء حركته،ويستخدم الأطباء لهذا الإجراء جهازًا موصولًا ببطن المرأة.

الملف الفيزيائي الحيوي: يُستَعمل تخطيط الصدى لإنتاج صور للجنين في الوقت الحقيقي، وتجري مراقبة الجنين.يُمكِّنُ هذا الاختبارُ الأطباءَ من تقييم كمية السَّائِل السلوي وتفحص الجنين حول لفترات من التنفُّس النظمي والحركة وتوتُّر العضلات، ولمُحاولة تحديد سبب الإملاص، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات وراثيَّة ودمويَّة (مثل اختبارات لحالات العدوى وداء السكّري واضطرابات الغُدَّة الدرقية ومتلازمة الأضداد المضادة للفوسفوليبيد).كما يوصي الأطباء بإجراء تقييمٍ للجنين للتَّحرِّي عن أسباب محتملة أيضًا، مثل حالات العدوى والشُذُوذات الصبغيَّة.يجري تفحص المشيمة والرحم،ولا يُمكن تحديد السبب غالبًا.