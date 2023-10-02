سَرطان الثدي

يقُوم الأطباءُ بتقييم العُقَد اللِّمفيَّة لتحديد ما إذا انتشر السرطان إلى العُقَد اللِّمفِية في الإبط؛وإذا جَرَى كشف وجود السرطان في تلك العُقَد اللِّمفِية، سيكُون أكثر ميلًا إلى الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.وفي مثل هذه الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى مُعالَجةٍ مُختلفة.

تعملُ شبكة من الأَوعِيَة اللِّمفية والعُقَد اللِّمفِية (الجهاز اللمفي) على تصريف السَّائِل من النَّسيج في الثَّدي (ومناطق أخرى من الجسم).تعمل العُقَد اللِّمفِية على احتِجاز الخلايا الغريبة أو غير الطبيعية (مثل البكتيريا أو خلايا السرطان) التي قد تُوجَد في هذا السائلِ.وهكذا، غالبًا ما تنتهي خلايا سرطان الثدي في العُقَد اللِّمفِية القريبة من الثدي، مثل تلك الموجودة في الإبط.ويجري تخريب الخلايا الغريبة وغير الطبيعية عادةً.ولكن تستمر خلايا السرطان أحيانًا في النمو في العُقَد اللمفية أو تمرّ خلال العُقَد إلى داخل الأوعية اللمفية وتنتشرُ إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يقوم الأطباء أولًا بجس الإبط للتحري عن عُقدٍ لمفيَّة مُتضخِّمةٍ،واستنادًا إلى ما يجدونه، قد يقومون بواحدٍ أو أكثر من الإجراءات التالية:

تخطيط الصَّدى للتحرِّي عن العُقَد اللِّمفيَّة التي قد تكون متضخِّمةً

الخزعة (عن طريق استئصال عُقدَة لمفية، أو أخذ عَيِّنَة من النسيج عبر إبرة مع استخدام تخطيط الصدى لتوجيه موضع الإبرَة)

تسليخ العُقد اللمفيَّة الإبطيَّة : استئصال العديد (من 10 إلى 20 عادةً) من العُقد اللمفيَّة في الإبط

تسليخ عُقدة لمفيَّة خافِرة: استئصال عقدة لمفية واحدة فقط أو عُقد تكون خلايا السرطان أكثر ميلًا لأن تنتشر إليها

إذا شعر الأطباء عن طريق الجسّ بعُقدةٍ لمفيةٍ في الإبط أو كانوا غير متأكدين ممَّا إذا كانت العُقد اللمفية مُتضخِّمةً، يستخدمون تخطيط الصدى.إذا جَرَى التحرِّي عن عُقدة لمفية مُتضخِّمةٍ، يجري إدخال إبرة في داخلها لأخذ عيِّنةٍ من النسيج وتفحُّصها (خزعة الشفط بالإبرة الرقيقة أو الإبرة اللبية)،ويستخدِمُ الأطباءُ تخطيطَ الصَّدى لتوجيه موضع الإبرَة.

إذا أظهرت الخزعة وجود سرطان، فقد يكون من الضروري الاستئصال الجراحي للعقد اللمفية من الإبط (تسليخ العقد اللمفية الإبطية).لا يُساعد استئصال الكثير من العُقَد اللِّمفيَّة في الإبط، حتى إن كانت تحتوي على السرطان، على الشفاء من السرطان؛ولكنه يُساعد الأطباء على تحديد المُعالجة التي سيجري استخدامها.تُقيّم العُقَد اللِّمفِية الإبطِيَّة من جديد بعد إعطاء المُعالجة الكِيميائيَّة قبل الجراحة (تُسمَّى العلاج الكيميائي المساعد القبلي).

إذا لم تكشف الخزعة بعد تخطيط الصَّدى السرطان، يستخدم الأطباء خزعة العقدة اللمفية الخافرة، وذلك لأنَّه حتى إذا لم تكن هناك خلايا للسرطان في عيِّنة الخزعة، قد تكون هذه الخلايا موجودةً في أجزاء أخرى من عُقدةٍ لمفيَّةٍ.عادةً ما تُجرى خزعة العقدة الليمفاوية الخافرة كجزء من عملية إزالة السرطان، مثل استئصال الكتلة الورمية أو استئصال الثدي.وهو يُمكِن الأطباء من تحديد واختبار أهم عُقدة لمفية مرتبطة بسرطان الثدي.إذا كانت هذه العقدة اللمفية غير سرطانية، فلا تحتاج المرأة إلى جراحة أكثر شمولاً لإزالة جميع العقد اللمفية الإبطية.

للقيام بخزعة العُقدَة اللِّمفيَّة الخافرة، يحقن الأطباء صبغة زرقاء ومادة مُشعَّة في الثدي.حيث تُحدد هذه المواد السبيل من الثدي إلى أوَّل عقدة لمفيَّة (أو عُقَد) في الإبط؛يُجري الاطباء بعد ذلك شقًا جراحيًا صغيرة في الإبط للتحري عن العُقَدة اللِّمفيَّة التي تبدو زرقاء و/أو تُرسل إشارةً مُشعَّةً (يجري التحري عنها عن طريق جهاز محمول باليد).تكُون هذه العُقَدة اللِّمفِية العقدة التي يُحتمل أن الخلايا السرطانية قد انتشرت إليها.تسمى هذه العقدة بالعُقَدة اللِّمفيَّة الخافرة، وذلك لأنها أول من يحذر من انتشار السرطان.يستأصل الأطباء هذه العقدة، ويُرسلونها إلى مختبر لتحري السرطان.قد تبدو أكثر من عقدة لمفية واحدة زرقاء و/أو ترسل إشارة مشعة ولذلك ينبغي اعتبارها عقدة لمفية خافرة.

وإذا كانت العُقَد اللِّمفِية الخافرة لا تحتوي على خلايا سرطانية، لا يجري استئصال عُقَد لمفيَّة أخرى.

إذا كانت العقد الخافرة تحتوي على سرطان، قد يستخدم الأطباء تسليخ العُقد اللمفية الإبطيَّة وذلك استنادًا إلى عوامل مُختلفة، مثل:

ما إذا جرى التخطيط لاستئصال الثَّدي

كم عدد العقد الخافرة الموجودة، وما إذا انتشر السرطان إلى خارج العُقد

يكتشف الأطباء أحيانًا في أثناء الجراحة لاستئصال الورم أن السرطان قد انتشر إلى العُقَد اللِّمفِية، وتحتاجُ الحالة إلى استئصال العُقد اللمفية الإبطية.قبلَ القيام بالجراحة، قد يسأل الأطباء المريضات حول ما إذا كُنَّ موافقات على السماح للجرَّاح بالقيام بالمزيد من الجراحة الشاملة إذا انتشر السرطان إلى العُقَد اللمفية.وخلافًا لذلك، يقوم الأطباء بإجراءٍ جراحي ثانٍ لاحقًا، إن احتاجت الحالة.

يُؤدِّي استئصال العُقَد اللِّمفِية إلى مشاكل غالبًا، وذلك لأنَّه يُؤثِّرُ في تصريف السوائل في النُّسُج،ونتيجة لذلك، قد تتراكم السوائل، ممَّا يُؤدِّي إلى تورُّم مستمر (وذمة لمفيَّة lymphedema) في الذراع أو اليد،بعد الجراحة، يستمر خطر الإصابة بالوذمة اللمفية طوال الحياة.وقَد تكون حركة الذراع والكتف محدودةً، مما يستلزم العلاج الفيزيائي.كلما ازداد عدد العُقَد اللِّمفِية المستأصلة، كلما كانت الوذمة اللمفية أكثر سوءًا.تسبب خزعة العُقدَة اللِّمفيَّة الخافرة وذمة لمفيَّة أصغر بالمُقارنة مع تسليخ العُقدَة اللِّمفَية الإبطيَّة.

وإذا ظهرت وذمة لمفية، تجري مُعالَجتها من قبل مُعالِجين جرى تدريبهم بشكلٍ خاصّ،حيث يقومون بتعليم المريضات كيفية تدليك المنطقة، ممَّا قد يُساعد على تصريف السَّائِل المُتراكِم، وكيفيَّة تطبيق الضماد، ممَّا يحُول دُون تراكم السَّائِل من جديد.ينبغي استعمال الذراع المُصابة بشكلٍ طبيعي قدر الإمكَان، باستثناء عندما ينبغي استخدام الذراع السليمة لرفع الأشياء الثقيلة.ينبغي على المريضات تمرين الذراع المُصابة يوميًا وفقًا للتعليمات، وتطبيق ضماد عليها خلال الليل حتَّى إشعَارٍ آخر.

إذا جَرَى استئصال العقد اللِّمفَية، قد ينصح الأطباءُ المريضات بأن يطلبن من اختصاصيي الرعاية الصحيَّة عَدم إدخال قثاطر أو إبر في الأوردة في الذراع المُصابة وعدم قياس ضغط الدَّم في هذه الذراع.حيث تجعل هذه الإجراءات الوذمة اللمفية أكثر ميلًا لأن تحدث أو تتفاقم.كما ينصح الأطباءُ المريضات أيضًا بارتداء القفازات كلَّما كُنَّ يقمن بعملٍ قد يخدش أو يُسبب إصابة لجلد اليد والذراع على جانب الجراحة،حيث يُمكن أن يُساعد تجنُّب الإصابات والعدوى على التقليل من خطر حدوث الوذمة اللمفيَّة.

تنطوي المشاكلُ الأخرى التي قَد تحدُث من بعد استئصال العُقد اللمفيَّة على خدرٍ مُؤقَّت أو مستمرّ وشعُور مستمرّ بالحَرق والعَدوى.