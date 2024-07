سَرطان الثدي

يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي مرتفعًا بعض الشيء عند النساء المصابات بالبدانة بعد سنّ اليأس.

وما زال البحث حول الصِّلَة بين البَدانة والسرطان مستمرًا (انظر أيضًا المعهد الوطني للسرطان: اكتشاف الآليات التي تُؤدِّي إلى صلةٍ بين البَدانة وخطر السرطان the National Cancer Institute: Uncovering the Mechanisms Linking Obesity and Cancer Risk).